Ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου σημείωσε ότι η εκεχειρία του Ισραήλ με τη μαχητική οργάνωση Χεζμπολάχ με έδρα τον Λίβανο, που λήγει αυτό το Σαββατοκύριακο, θα παραταθεί.

«Δεδομένου ότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός δεν έχει ακόμη εφαρμοστεί πλήρως από το κράτος του Λιβάνου, η διαδικασία σταδιακής αποχώρησης θα συνεχιστεί, σε πλήρη συντονισμό με τις Ηνωμένες Πολιτείες», σύμφωνα με δήλωση του γραφείου του Νετανιάχου την Παρασκευή.

Η δήλωση Νετανιάχου αναφέρεται στην κατάπαυση του πυρός, η οποία τέθηκε σε ισχύ στα τέλη Νοεμβρίου, ορίζοντας ότι οι ισραηλινές αμυντικές δυνάμεις και οι μαχητές της Χεζμπολάχ θα αποχωρήσουν από τον νότιο Λίβανο.

Ο ισραηλινός στρατός δεν θα ολοκληρώσει την απόσυρσή του από τον νότιο Λίβανο έως την προθεσμία της Κυριακής, ανακοίνωσε σήμερα το γραφείο του πρωθυπουργού Μπενιαμίν Νετανιάχου, λέγοντας ότι ο Λίβανος δεν έχει ακόμα θέσει πλήρως σε εφαρμογή τη συμφωνία για κατάπαυση πυρός.

Η συμφωνία, που έγινε με τη μεσολάβηση των ΗΠΑ και της Γαλλίας, έδωσε τέλος σε έναν και πλέον χρόνο εχθροπραξιών μεταξύ του Ισραήλ και της φιλοϊρανικής Χεζμπολάχ. Οι συγκρούσεις έφθασαν στο αποκορύφωμά τους με μια μεγάλη ισραηλινή επίθεση που είχε ως αποτέλεσμα τον εκτοπισμό 1,2 εκατ. και πλέον ανθρώπων στον Λίβανο και άφησε τη Χεζμπολάχ σοβαρά αποδυναμωμένη.

Στο πλαίσιο της συμφωνίας, που τέθηκε σε ισχύ στις 27 Νοεμβρίου, ο οπλισμός και οι μαχητές της Χεζμπολάχ πρέπει να αποσυρθούν από περιοχές νοτίως του ποταμού Λιτάνι και τα ισραηλινά στρατεύματα θα πρέπει να αποχωρήσουν καθώς ο λιβανικός στρατός αναπτύσσεται στην περιοχή – όλα αυτά εντός του χρονοδιαγράμματος των 60 ημερών, που λήγει την Κυριακή στις 4 π.μ. (τοπική ώρα και ώρα Ελλάδας).

Το γραφείο του Νετανιάχου δήλωσε σε ανακοίνωση ότι η διαδικασία απόσυρσης του ισραηλινού στρατού «εξαρτάται από την ανάπτυξη του λιβανικού στρατού στον νότιο Λίβανο και την πλήρη και ουσιαστική εφαρμογή της συμφωνίας, ενώ η Χεζμπολάχ αποσύρεται πέραν του Λιτάνι».

«Καθώς η συμφωνία κατάπαυσης πυρός δεν έχει εφαρμοστεί πλήρως από το λιβανικό κράτος, θα συνεχιστεί η σταδιακή διαδικασία αποχώρησης, σε πλήρη συντονισμό με τις ΗΠΑ», σύμφωνα με την ανακοίνωση.

Δεν υπήρξε άμεσα σχόλιο από τον Λίβανο ή τη Χεζμπολάχ.

