Ρωσία: «Όχι» στο πάγωμα του πολέμου στην Ουκρανία

Η Ρωσία είναι κατά του «παγώματος» του πολέμου στην Ουκρανία, υποστηρίζοντας ότι μία τέτοια συμφωνία θα χρησίμευε στη Δύση για να εξοπλίσει το Κίεβο, σύμφωνα με το ρωσικό υπουργείο Εξωτερικών.

Παράλληλα, το ρωσικό ΥΠΕΞ αναφέρει ότι δεν υπάρχουν αντικειμενικές ενδείξεις ότι η Ουκρανία και η Δύση είναι έτοιμες για ειρηνευτικές συνομιλίες παρά τις δηλώσεις.

Μεταξύ άλλων, το υπουργείο Εξωτερικών της Ρωσίας κατηγορεί το ΝΑΤΟ για υποκρισία που οδηγεί σε αυξημένη κλιμάκωση των εντάσεων στην Ευρώπη και αυξάνει τον κίνδυνο άμεσης σύγκρουσης με τη Ρωσία.

Ειδικότερα, ο Ρώσος υπουργός Εξωτερικών Σεργκέι Λαβρόφ σε δηλώσεις που δημοσιεύθηκαν την Παρασκευή είπε ότι δεν βλέπει αντικειμενικές ενδείξεις ότι η Ουκρανία ή η Δύση είναι έτοιμες για ειρηνευτικές συνομιλίες παρά τις ολοένα και πιο έντονες δηλώσεις τους για την ανάγκη τέτοιων συνομιλιών.

"Παρά την ολοένα και πιο έντονη συζήτηση για την ανάγκη ειρηνευτικών συνομιλιών, δεν υπάρχουν αντικειμενικά πρακτικές ενέργειες που να δείχνουν ότι το Κίεβο και η Δύση είναι πραγματικά έτοιμες για αυτές", είπε ο Λαβρόφ, σύμφωνα με μια απομαγνητοφώνηση των ερωτήσεων και απαντήσεων που είχε λάβει από δημοσιογράφους που δημοσιεύτηκαν στην ιστοσελίδα του υπουργείου του.

«Αντίθετα, οι δυτικές στρατιωτικές προμήθειες στις ουκρανικές ένοπλες δυνάμεις συνεχίζονται, τα τελεσίγραφα προς τη Ρωσία επίσης, υπάρχει νομική απαγόρευση διαπραγματεύσεων για την Ουκρανία και το ζήτημα της νομιμότητας των ουκρανικών αρχών δεν επιλύεται. " είπε.

Ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντιμίρ Πούτιν δήλωσε τον Δεκέμβριο ότι η Ρωσία δεν θέτει προϋποθέσεις για να ξεκινήσει συνομιλίες με την Ουκρανία και ότι είναι έτοιμη να διαπραγματευτεί με οποιονδήποτε, συμπεριλαμβανομένου του Ουκρανού προέδρου Βολοντίμιρ Ζελένσκι.

Ωστόσο, είπε ότι ο Ζελένσκι, του οποίου η θητεία επρόκειτο να λήξει πέρυσι αλλά παρατάθηκε λόγω στρατιωτικού νόμου, θα πρέπει να επανεκλεγεί προκειμένου η Μόσχα να θεωρήσει νόμιμη την υπογραφή του σε οποιαδήποτε συμφωνία προκειμένου να διασφαλιστεί ότι είναι νομικά στεγανή.

Το Κίεβο λέει ότι δεν υπάρχει αμφιβολία για τη νομιμότητα του Ζελένσκι και ότι η αυτή η συζήτηση από τη Ρωσία για το θέμα αποσκοπεί στο να υπονομεύσει την εξουσία του.

