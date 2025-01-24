Σε Κυπριακή φυλακή περιμένοντας τη δίκης τους για παραβίαση της στρατιωτικής απαγορευμένης ζώνης στα Κατεχόμενα και βρίσκονται μία νεαρή Ελληνίδα και ο Τούρκος σύντροφός της.

Σύμφωνα με την Hurriyet, η Ευαγελία και ο Οζέρ συναντήθηκαν στα Κατεχόμενα και πέρασαν μαζί 6 ημέρες. Ο ερωτευμένος Τούρκος είχε φτάσει εκεί από την Κωνσταντινούπολη για να δει την κοπέλα του, η οποία ζει στην Κύπρο.

Στη συνέχεια, η Ευαγγελία μετέφερε λαθραία τον Οζέρ στην Κύπρο, κρυμμένο μέσα στο πορτμπαγκάζ ενός αυτοκινήτου, χωρίς να τους πιάσουν.

Την περασμένη Παρασκευή, η νεαρή Ελληνίδα προσπάθησε και πάλι να μεταφέρει παράνομα τον αγαπημένο της πίσω στα Κατεχόμενα, χρησιμοποιώντας την ίδια μέθοδο, προκειμένου ο Οζέρ να επιστρέψει αεροπορικώς στην πατρίδα του. Αυτή τη φορά όμως, το ερωτευμένο ζευγάρι δεν ήταν το ίδιο τυχερό.

Αν και το αυτοκίνητο που οδηγούσε η Ευαγγελία πέρασε από το σημείο ελέγχου της κυπριακής αστυνομίας στο οδόφραγμα Metehan, στη Λευκωσία, στην άλλη πλευρά, η τουρκική αστυνομία υποψιάστηκε τις κινήσεις τους.

Κατά τη διάρκεια ελέγχου, οι τούρκοι αστυνομικοί άνοιξαν το πορτ μπαγκάζ και βρήκαν μέσα στριμωγμένο τον Οζέρ.

Πλέον και οι δύο βρίσκονται υπό κράτηση, εν αναμονή της επόμενης ακρόασης. Η ποινή τους πάντως δεν θα υπερβαίνει τον ένα μήνα

Πηγή: skai.gr

