Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι έχει μιλήσει με τον Κινέζο ομόλογό του Σι Τσιπίνγκ από τότε που ανέλαβε καθήκοντα στις 20 Ιανουαρίου, αλλά δεν διευκρίνισε περαιτέρω σχετικά με τα θέματα που συζήτησαν.

Ο Τραμπ έκανε το σχόλιο αυτό σε συνέντευξη που μεταδόθηκε χθες, Δευτέρα, από το Fox News.

«Μάλιστα (...) του έχω μιλήσει και έχω μιλήσει και στους ανθρώπους του», απάντησε ο Τραμπ όταν ρωτήθηκε αν είχε κάποια συνομιλία με τον πρόεδρο της Κίνας από τότε που ορκίστηκε.

«Έχουμε πάρα πολύ καλή προσωπική σχέση», πρόσθεσε ο Αμερικανός πρόεδρος, χωρίς να διευκρινίσει πότε ακριβώς έγινε αυτή η τηλεφωνική συνδιάλεξη μεταξύ των δύο ηγετών ή τα θέματα που συζητήθηκαν.

Ο Τραμπ δήλωσε την περασμένη εβδομάδα ότι δεν βιάζεται να μιλήσει με τον Σι για να προσπαθήσει να αποτρέψει έναν νέο εμπορικό πόλεμο ανάμεσα στις δύο μεγαλύτερες οικονομίες στον πλανήτη. Μια συνομιλία μεταξύ των δύο ηγετών θεωρείται πολύ σημαντική για τη χαλάρωση ή την καθυστέρηση των εμπορικών δασμών.

Ο Λευκός Οίκος δεν έχει ανταποκριθεί μέχρι στιγμής σε αίτημα του Reuters να σχολιάσει σχετικά με τη συνέντευξη που παραχώρησε ο Τραμπ στο Fox News.

Οι Τραμπ και Σι είχαν μιλήσει ακριβώς πριν να αναλάβει καθήκοντα ο πρώτος στις 20 Ιανουαρίου και είχαν συζητήσει διάφορα θέματα, μεταξύ των οποίων βρίσκονταν το TikTok, το εμπόριο και η Ταϊβάν.

Σε ερώτηση που έγινε σήμερα κατά την συνήθη συνέντευξη Τύπου που παραχωρεί, εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών δεν σχολίασε ευθέως τη δήλωση αυτή του Αμερικανού προέδρου, παρά μόνον παρέπεμψε τους δημοσιογράφους στην "προγραμματισμένη" τηλεφωνική επικοινωνία που είχαν οι δύο ηγέτες προτού αναλάβει καθήκοντα ο Τραμπ.

"Στις 17 Ιανουαρίου, ο πρόεδρος Σι Τζινπίνγκ είχε προγραμματισμένη τηλεφωνική επικοινωνία με τον πρόεδρο των ΗΠΑ Τραμπ και η κινεζική πλευρά έχει ήδη εκδώσει το σχετικό δελτίο Τύπου", δήλωσε στους δημοσιογράφους ο εκπρόσωπος του κινεζικού υπουργείου Εξωτερικών Γκούο Τζιακούν.

Η Κίνα επέβαλε στοχευμένους δασμούς σε αμερικανικές εισαγωγές την περασμένη εβδομάδα και προειδοποίησε διάφορες εταιρείες, μεταξύ των οποίων η Google της Alphabet, για πιθανές κυρώσεις, σε μια μετρημένη απάντησή της στους δασμούς 10% που επέβαλε συλλήβδην ο Τραμπ στα κινεζικά προϊόντα, επιπλέον προηγούμενων δασμών που είχαν επιβληθεί.

Οι σχέσεις ανάμεσα στην Ουάσινγκτον και το Πεκίνο είναι τεταμένες για χρόνια λόγω διαφορών τους σε ένα φάσμα θεμάτων που εκτείνεται από τους εμπορικούς δασμούς και την κυβερνοασφάλεια ως την Ταϊβάν, το Χονγκ Κονγκ, τα ανθρώπινα δικαιώματα και την προέλευση της COVID-19

