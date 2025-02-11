Η σουηδική αστυνομία δήλωσε σήμερα ότι συνέλαβε έναν άνθρωπο στην περιοχή της Στοκχόλμης ως ύποπτο για την προετοιμασία τρομοκρατικών εγκλημάτων, σε μια υπόθεση που αφορά τον βίαιο ισλαμιστικό εξτρεμισμό.

Το πρόσωπο αυτό ήταν ύποπτο για την προετοιμασία τρομοκρατικού εγκλήματος, για συμμετοχή σε τρομοκρατική οργάνωση, για προετοιμασία απόπειρας δολοφονίας και για προετοιμασία παραβίασης της νομοθεσίας για τη χρήση εκρηκτικών, σύμφωνα με την αστυνομία.

Η έρευνα δεν συνδέεται με υποθέσεις που μέχρι πρότινος ήταν σε εξέλιξη, δήλωσε η αστυνομία σε ανακοίνωση.

Πηγή: Reuters, ΑΠΕ-ΜΠΕ

