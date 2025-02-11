Λογαριασμός
Εύθραυστη η εκεχειρία στη Γάζα – «Η επανάληψη των εχθροπραξιών πρέπει να αποφευχθεί πάση θυσία» λέει ο ΟΗΕ

Η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, μέχρι νεωτέρας, εξαιτίας των ισραηλινών παραβιάσεων της συμφωνίας εκεχειρίας

Ο γενικός γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών Αντόνιο Γκουτέρες έκανε σήμερα έκκληση στη Χαμάς να συνεχίσει την προγραμματισμένη απελευθέρωση των ομήρων, μια ημέρα αφότου η ένοπλη παλαιστινιακή οργάνωση ανακοίνωσε την πρόθεσή της να αναστείλει τη διαδικασία.

«Πρέπει να αποφύγουμε πάση θυσία την επανάληψη των εχθροπραξιών στη Γάζα που θα μπορούσε να οδηγήσει σε μια τραγωδία τεράστιων διαστάσεων» ανέφερε ο Γκουτέρες σε ανακοίνωσή του.

Χθες Δευτέρα η Χαμάς ανακοίνωσε ότι θα σταματήσει την απελευθέρωση Ισραηλινών ομήρων, μέχρι νεωτέρας, εξαιτίας των ισραηλινών παραβιάσεων της συμφωνίας εκεχειρίας στη Γάζα, όπως τις χαρακτήρισε, γεγονός που αυξάνει τον κίνδυνο ανάφλεξης της σύγκρουσης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

