Την κατασκευή μιας νέας φυλακής υψίστης ασφαλείας στο υπερπόντιο διαμέρισμα της Γαλλικής Γουιάνας ανακοίνωσε ο υπουργός Δικαιοσύνης της Γαλλίας, με σκοπό τη φιλοξενία εμπόρων ναρκωτικών και ριζοσπαστών Ισλαμιστών.

Όπως δήλωσε ο υπουργός Εσωτερικών Ζεράλντ Νταρμανέν στην εφημερίδα Le Journal du Dimanche (JDD), η νέα φυλακή θα στοχεύει το οργανωμένο έγκλημα «σε όλα τα επίπεδα» της εφοδιαστικής αλυσίδας των ναρκωτικών.

Σύμφωνα με το BBC, το νέο σωφρονιστικό κατάστημα, προϋπολογισμού 400 εκατομμυρίων ευρώ, αναμένεται να λειτουργήσει το νωρίτερο το 2028 και θα ανεγερθεί σε απομονωμένη τοποθεσία στη ζούγκλα του Αμαζονίου, στην περιοχή Σεν-Λοράν-ντι-Μαρονί, στα βορειοδυτικά της Γαλλικής Γουιάνας.

Η ανακοίνωση έρχεται μετά από σειρά βίαιων περιστατικών που σχετίζονται με εγκληματικές συμμορίες και τα οποία έθεσαν στο στόχαστρο σωφρονιστικά καταστήματα και προσωπικό σε όλη τη Γαλλία.

Η νέα φυλακή θα μπορεί να φιλοξενήσει έως 500 κρατούμενους, ενώ θα διαθέτει ξεχωριστή πτέρυγα για τους πλέον επικίνδυνους.

Ο Νταρμανέν δήλωσε στη JDD ότι το σωφρονιστικό καθεστώς θα είναι «εξαιρετικά αυστηρό» και στόχος είναι «η εξουδετέρωση των πιο επικίνδυνων εμπόρων ναρκωτικών». Όπως εξήγησε, η εγκατάσταση θα χρησιμοποιείται για τη σύλληψη ατόμων «στην αρχή της αλυσίδας διακίνησης», ενώ θα συμβάλει στη «μόνιμη απομάκρυνση των ηγετών των δικτύων διακίνησης ναρκωτικών» από τη μητροπολιτική Γαλλία.

Η Γαλλική Γουιάνα, στην ανατολική ακτή της Νότιας Αμερικής, αποτελεί γαλλική διοικητική περιφέρεια. Οι κάτοικοί της είναι πολίτες της Γαλλίας, συμμετέχουν στις εκλογές και έχουν πρόσβαση στο γαλλικό σύστημα κοινωνικής ασφάλισης.

Η απόσταση από τη μητροπολιτική Γαλλία καθιστά δυσκολότερη την επικοινωνία των εμπόρων ναρκωτικών με τα εγκληματικά τους δίκτυα, δήλωσε ο Νταρμανέν.

Οι γαλλικές αρχές αντιμετωπίζουν εδώ και καιρό πρόβλημα με την παράνομη διακίνηση κινητών τηλεφώνων στις φυλακές, με δεκάδες χιλιάδες να κυκλοφορούν ανεξέλεγκτα.

Νωρίτερα φέτος, η κυβέρνηση της Γαλλίας ανακοίνωσε δέσμη μέτρων για την καταπολέμηση του οργανωμένου εγκλήματος. Μεταξύ αυτών περιλαμβάνονται:

Δημιουργία ειδικού κλάδου στην εισαγγελία για τη δίωξη οργανωμένων εγκληματικών ομάδων

Ενίσχυση των εξουσιών των ανακριτικών αρχών

Καθιέρωση ειδικού καθεστώτος προστασίας για πληροφοριοδότες

Κατασκευή νέων φυλακών υψίστης ασφαλείας – μεταξύ αυτών και η εγκατάσταση στη Γουιάνα – με αυστηρότερους κανόνες για επισκέψεις και επικοινωνία με τον έξω κόσμο

Τα νέα αυτά μέτρα συνοδεύονται από αυξημένα περιστατικά επιθέσεων σε φυλακές, τις οποίες ο Νταρμανέν χαρακτήρισε ως «τρομοκρατικές ενέργειες» με στόχο την αντίδραση στις μεταρρυθμίσεις.

Σε αρκετές περιπτώσεις, οι δράστες έβαλαν φωτιά σε οχήματα έξω από φυλακές, ενώ στη φυλακή La Farlede στην Τουλόν σημειώθηκε ένοπλη επίθεση. Ορισμένοι αυτοχαρακτηρίστηκαν ως υπερασπιστές των δικαιωμάτων των κρατουμένων.

Η φυλακή που σχεδιάζεται να χτιστεί στην περιοχή Σεν-Λοράν-ντι-Μαρονί βρίσκεται σε «στρατηγικό σταυροδρόμι» για τη διακίνηση ναρκωτικών από Βραζιλία και Σουρινάμ, σύμφωνα με το πρακτορείο AFP.

Αξίζει να σημειωθεί ότι η συγκεκριμένη τοποθεσία αποτελεί και τον ιστορικό λιμένα πρόσβασης στη διαβόητη αποικία καταναγκαστικών έργων του Νησιού του Διαβόλου, στην οποία μεταφέρθηκαν περίπου 70.000 κατάδικοι από τη Γαλλία μεταξύ 1852 και 1954. Η ιστορία της αποικίας αυτής έγινε γνωστή μέσα από το βιβλίο Papillon του Ανρί Σαριέρ, το οποίο μεταφέρθηκε στον κινηματογράφο με πρωταγωνιστές τον Στιβ ΜακΚουίν και τον Ντάστιν Χόφμαν.

Πηγή: skai.gr

