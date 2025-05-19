Για αποζημίωση που αγγίζει σχεδόν τα 1 εκατομμύρια δολάρια, μηνύει ένας άνδρας από το Τέξας την αλυσίδα Whataburger, ισχυριζόμενος ότι παρότι δεν ζήτησε κρεμμύδια με το γεύμα του, τα πήρε ούτως ή άλλως.

Ειδικότερα, με μήνυση που υπέβαλε ο Demery Ardell Wilson στο 269ο Δικαστικό Περιφερειακό Δικαστήριο της κομητείας Harris του Τέξας στις 25 Απριλίου ισχυρίστηκε ότι το υποκατάστημα Whataburger «δεν ενήργησε σύμφωνα με το πρωτόκολλο», με αποτέλεσμα ο Wilson να «υποστεί σωματικές βλάβες».

Η αγωγή αναφέρει ότι στις 24 Ιουλίου 2024, ο Wilson επισκέφθηκε ένα υποκατάστημα Whataburger, όπου έφαγε ένα «γρήγορο γεύμα», το οποίο του προκάλεσε αλλεργική αντίδραση λόγω των κρεμμυδιών που υπήρχαν σε αυτό. Άλλωστε, η αλλεργία του στα κρεμμύδια ήταν και ο λόγος που ζήτησε να μην υπάρχουν καθόλου μέσα στο γεύμα του. Λέει ότι ως αποτέλεσμα, χρειάστηκε ιατρική φροντίδα.

Ο ενάγων ζητά «χρηματική αποζημίωση άνω των 250.000 δολαρίων αλλά μικρότερη από 1.000.000 δολάρια», η οποία περιλαμβάνει αποζημιώσεις, κυρώσεις, δικαστικά έξοδα, τόκους προδικαστικής αποζημίωσης και κάθε άλλη αποζημίωση. «Ο ενάγων διατηρεί ρητά το δικαίωμα να τροποποιήσει αυτόν τον υπολογισμό της ζημίας καθώς προχωρά η υπόθεση», αναφέρει η αγωγή.

Πηγή: skai.gr

