Λίγες μέρες μετά τον σάλο που προκάλεσαν οι αποκαλύψεις για τα προσβλητικά σχόλια του Πάπα Φραγκίσκου για τους ομοφυλόφιλους, νέες «πληροφορίες» αναφέρουν ότι ο Ποντίφικας μίλησε υποτιμητικά για τις γυναίκες.

Σύμφωνα με την ιταλική εφημερίδα La Repubblica, η οποία επικαλείται τον ιστότοπο θρησκευτικού περιεχομένου Silere non possum (Δεν μπορώ να μείνω σιωπηλός), ο πάπας Φραγκίσκος, μιλώντας χθες, Πέμπτη, σε ομάδα νέων ιερέων της ιταλικής πρωτεύουσας, φέρεται να υπογράμμισε ότι «το κουτσομπολιό είναι γυναικεία υπόθεση».

Σύμφωνα μάλιστα με την εφημερίδα της Ρώμης, ο ποντίφικας φέρεται να πρόσθεσε: «εμείς φοράμε παντελόνια, πρέπει να μιλάμε ανοικτά».

Παράλληλα, σύμφωνα με τον ιταλικό Τύπο, ο Φραγκίσκος φέρεται να αναφέρθηκε, επίσης χθες, σε «προβλήματα διαφθοράς στο εσωτερικό της Καθολικής Επισκοπής της Ρώμης».

Σύμφωνα με πολλούς αναλυτές, στο εσωτερικό του Βατικανού βρίσκεται σε εξέλιξη υπόγεια σύγκρουση, μεταξύ της προοδευτικής πτέρυγας που στηρίζει τον Αργεντινό πάπα και υψηλόβαθμων συντηρητικών κληρικών, οι οποίοι εναντιώνονται στις αποφάσεις και στην όλη γραμμή του.

Η σύγκρουση αυτή φέρεται να επεκτείνεται και στο επίπεδο της «επικοινωνιακής στρατηγικής», με μεγάλη διαρροή πληροφοριών.



Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.