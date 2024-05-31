Το Κρεμλίνο, σχολιάζοντας την ετυμηγορία περί ενοχής του Τραμπ, λέει ότι είναι προφανές ότι οι ΗΠΑ χρησιμοποιούν όλα τα νόμιμα και παράνομα μέσα για να απαλλαγούν από πολιτικούς αντιπάλους.

Υπενθυμίζεται ότι ο Ντόναλντ Τραμπ έγινε ο πρώτος πρόεδρος των ΗΠΑ που καταδικάστηκε την Πέμπτη, όταν δικαστήριο της Νέας Υόρκης τον έκρινε ένοχο για παραποίηση εγγράφων προκειμένου να καλύψει μια πληρωμή και να φιμώσει την πορνοστάρ Στόρμι Ντάνιελς πριν από τις εκλογές του 2016.

Πηγή: skai.gr

