Telegraph: Ο Λευκός Οίκος αναμένει εμπορική συμφωνία με το Λονδίνο «εντός εβδομάδων»

Αξιωματούχοι του Λευκού Οίκου εκφράζουν την αισιοδοξία τους πως μια εμπορική συμφωνία μεταξύ Ηνωμένου Βασιλείου και Ηνωμένων Πολιτειών θα μπορούσε να οριστικοποιηθεί μέσα στις επόμενες τρεις εβδομάδες, σύμφωνα με δημοσίευμα της εφημερίδας Telegraph.

Όπως δήλωσε ανώτερος αξιωματούχος υπό καθεστώς ανωνυμίας, η χώρα βρίσκεται «σε καλή θέση» για μια ταχεία συμφωνία. Ωστόσο, υπογράμμισε ότι αυτή θα έρθει αφού πρώτα προχωρήσουν συμφωνίες με την Ιαπωνία, την Ινδία και τη Νότια Κορέα, χώρες - κλειδιά για τη στρατηγική του Ντόναλντ Τραμπ, η οποία εστιάζει στην απομόνωση της Κίνας.

Σύμφωνα με τον αξιωματούχο, μια συμφωνία αναμένεται «σύντομα», ενδεχομένως στις επόμενες «δύο εβδομάδες ή ίσως τρεις». Η πρόβλεψη αυτή έρχεται μια μέρα αφότου ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζέι Ντι Βανς, δήλωσε πως ο Ντόναλντ Τραμπ θα επιδιώξει μια εμπορική συμφωνία με το Ηνωμένο Βασίλειο, ενισχύοντας τους δεσμούς μεταξύ των δύο χωρών που χαρακτηρίζονται από «βαθιά πολιτιστική συγγένεια».

Παρά το θετικό κλίμα, ο Guardian αποκαλύπτει ότι υπάρχουν ενδείξεις έντασης πίσω από τις διαπραγματεύσεις. Από τη βρετανική πλευρά, φέρεται να έχουν αναταξινομηθεί ευαίσθητα έγγραφα εμπορικών διαπραγματεύσεων σε υψηλότερα επίπεδα ασφαλείας, περιορίζοντας την πρόσβαση σε Αμερικανούς αξιωματούχους – μια κίνηση που ερμηνεύεται ως ένδειξη έλλειψης πλήρους εμπιστοσύνης.

Ο Βρετανός πρωθυπουργός Σερ Κιρ Στάρμερ, ο οποίος έχει θέσει ως κορυφαία προτεραιότητα την επίτευξη εμπορικής συμφωνίας με τις ΗΠΑ, έχει επιλέξει να μην απαντήσει με αντίποινα στους δασμούς που έχει επιβάλει ο Τραμπ σε βρετανικά προϊόντα. Αντιθέτως, προσφέρει παραχωρήσεις σε ζητήματα όπως οι φόροι σε εταιρείες τεχνολογίας και στη γεωργία, σε μια προσπάθεια να επιτευχθεί συμφωνία χωρίς περαιτέρω εντάσεις. Ωστόσο, σύμφωνα με τον Guardian, υπάρχουν ανησυχίες στο παρασκήνιο για το πόσο ευάλωτες είναι οι βρετανικές βιομηχανίες απέναντι στην προσέγγιση «Πρώτα η Αμερική» που επαναφέρει ο Τραμπ.

Ο Στάρμερ πρόκειται να φιλοξενήσει μια σύνοδο κορυφής Ε.Ε. - Ηνωμένου Βασιλείου στο Λονδίνο στις 19 Μαΐου, καθώς «επιδιώκει να μειώσει τα εμπορικά εμπόδια με τις Βρυξέλλες», όπως σημειώνουν οι Times. Ωστόσο, οι ειδικοί έχουν προειδοποιήσει ότι με την ευθυγράμμιση με τις Βρυξέλλες, η Βρετανία κινδυνεύει να παρασυρθεί στον εμπορικό πόλεμο του Τραμπ με την ΕΕ.

