Τέξας: Τρεις συλλήψεις υπόπτων για 12 περιστατικά πυροβολισμών στο Όστιν

Τρεις ύποπτοι βρίσκονταν υπό κράτηση την Κυριακή, έπειτα από δώδεκα περιστατικά πυροβολισμών αυτό το Σαββατοκύριακο στο Όστιν του Τέξας, από τα οποία τραυματίστηκαν τέσσερις άνθρωποι, ανακοίνωσε η αστυνομία.

«Ο τρίτος ύποπτος συνελήφθη από την αστυνομία του Μάνορ», ανέφερε αργά την Κυριακή σε ανάρτησή της στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης η αστυνομία του Όστιν.

Νωρίτερα, η αρχηγός της αστυνομίας του Όστιν, Λίσα Ντέιβις, δήλωσε σε συνέντευξη Τύπου ότι δύο ύποπτοι, ένας 15χρονος και ένας 17χρονος, βρίσκονταν υπό κράτηση μετά από 12 περιστατικά στα οποία σημειώθηκαν πυροβολισμοί στο νότιο και ανατολικό Όστιν το Σάββατο και τα ξημερώματα της Κυριακής.

Τέσσερις άνθρωποι χτυπήθηκαν από σφαίρες, με έναν να έχει υποστεί σοβαρά τραύματα και τρεις να φέρουν ελαφρά τραύματα, δήλωσε η Ντέιβις.

Ο 15χρονος έκλεψε όπλο από κατάστημα το Σάββατο, είπε η Ντέιβις. Ο 17χρονος είχε εκκρεμές ένταλμα σε βάρος του με την κατηγορία της κλοπής όπλου από το ίδιο κατάστημα, πρόσθεσε.

Οι ύποπτοι έκλεψαν περισσότερα από τέσσερα οχήματα καθώς κινούνταν στο Όστιν, δήλωσε η αρχηγός της αστυνομίας. Επικαλούμενη το γραφείο του σερίφη της κομητείας Τράβις, η Ντέιβις είπε ότι ένας τρίτος νεαρός ισπανόφωνος άνδρας τράπηκε σε φυγή από το αυτοκίνητο όταν συνελήφθησαν οι δύο ανήλικοι.

Η Ντέιβις δήλωσε ότι τα κίνητρα των πυροβολισμών παραμένουν άγνωστα, ενώ η υπόθεση εξακολουθεί να ερευνάται.

Δύο από τα περιστατικά αφορούσαν πυροβολισμούς εναντίον δύο διαφορετικών πυροσβεστικών σταθμών, με ένα φορτηγό να πλήττεται στον έναν από αυτούς, σύμφωνα με την Ντέιβις. Άλλοι πυροβολισμοί είχαν στόχο κτίρια κατοικιών, είπε.



Πηγή: skai.gr

