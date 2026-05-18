Τραυματίες σε Οδησσό και Ντνίπρο από ρωσικές επιδρομές με drones και πυραύλους

Οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις επιτέθηκαν κατά τη διάρκεια της νύχτας της Κυριακής προς Δευτέρα σε ουκρανικές πόλεις χρησιμοποιώντας τόσο μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εφόρμησης όσο και πυραύλους, βάζοντας στο στόχαστρο ιδίως την Οδησσό (νοτιοδυτικά) και τη Ντνίπρο (νοτιοανατολικά).

Στην Οδησσό, στρατηγικής σημασίας εξαγωγικό λιμάνι, ρωσικά drones έπληξαν πολυκατοικίες, σχολείο και νηπιαγωγείο, τραυματίζοντας 11χρονο αγόρι και 59χρονο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο Σερχίι Λισάκ, επικεφαλής της περιφερειακής στρατιωτικής διοίκησης.

Παράλληλα, 9 άνθρωποι, ανάμεσά τους 10χρονο αγόρι, τραυματίστηκαν σε ρωσικά πυραυλικά πλήγματα στη Ντνίπρο, ανακοίνωσε μέσω Telegram ο περιφερειάρχης Ολεξάντρ Χάνζα.

Η Ρωσία κατέρριψε πάνω από 3.000 drones της Ουκρανίας την περασμένη εβδομάδα

Παράλληλα, οι ρωσικές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν πως αναχαίτισαν και κατέρριψαν τουλάχιστον 3.124 ουκρανικά μη επανδρωμένα οχήματα κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας, μετέδωσε το κρατικό πρακτορείο ειδήσεων RIA, επικαλούμενο δεδομένα του υπουργείου Άμυνας στη Μόσχα.

Το RIA, αφού εξέτασε τα δεδομένα, σημείωσε ότι τα περισσότερα drones καταρρίφθηκαν την Τετάρτη 13η Μαΐου και χθες Κυριακή 17η Μαΐου -αντίστοιχα 572 και 1.054- κυρίως πάνω από το ευρωπαϊκό τμήμα της Ρωσίας.

Τυλάχιστον τέσσερις άνθρωποι σκοτώθηκαν, συμπεριλαμβανομένων τριών στην περιφέρεια της Μόσχας, στη μεγαλύτερη ουκρανική επιδρομή με μη επανδρωμένα εναέρια οχήματα εναντίον της ρωσικής πρωτεύουσας τον τελευταίο χρόνο και πλέον, ανακοίνωσαν τοπικοί αξιωματούχοι χθες Κυριακή.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

