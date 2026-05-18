Ορατός είναι πλέον ο κίνδυνος ανάφλεξης του πολέμου στο Ιράν. Ο Μοχσέν Ρεζάι, μέλος του «Συμβουλίου Σκοπιμότητας» της Τεχεράνης και πρώην διοικητής του IRGC, προειδοποίησε τις ΗΠΑ να άρουν τον αποκλεισμό των ιρανικών λιμένων, λέγοντας ότι ο ιρανικός στρατός είναι έτοιμος για περαιτέρω αντιπαράθεση.

Μιλώντας στην κρατική τηλεόραση, ο Ρεζάι δήλωσε: «Συμβουλεύουμε τον αμερικανικό στρατό να τερματίσει την πολιορκία πριν η Θάλασσα του Ομάν γίνει το νεκροταφείο σας».

Ο Ρεζάι χαρακτήρισε τον αμερικανικό αποκλεισμό ως «πράξη πολέμου» και προειδοποίησε ότι η αντιμετώπισή του αποτελεί δικαίωμα της Τεχεράνης. «Όσο περισσότερο παρατείνουν τον ναυτικό αποκλεισμό του Ιράν, τόσο μεγαλύτερη θα είναι η ζημιά σε χώρες σε όλο τον κόσμο», δήλωσε δε.

Διαβάστε ΕΔΩ για όλες τις εξελίξεις στη Μέση Ανατολή

Σχολιάζοντας τις διαπραγματεύσεις για τον τερματισμό του πολέμου, ο Ρεζάι είπε ότι οι ΗΠΑ πρέπει να «δείξουν στην πράξη ότι είναι αξιόπιστες».

«Είναι η Αμερική που πρέπει να αποδείξει την αξία της τώρα», είπε. «Οι ένοπλες δυνάμεις μας έχουν το δάχτυλο στη σκανδάλη και, ταυτόχρονα, η διπλωματία συνεχίζεται».

Ο ναυτικός αποκλεισμός των ΗΠΑ ξεκίνησε στις 13 Απριλίου και ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει μέχρι το Ιράν να συμφωνήσει σε μια ειρηνευτική συμφωνία με τους όρους του. Ο πρόεδρος των ΗΠΑ απείλησε ακόμη και με πυρηνική επίθεση σε AI εικόνα που ανήρτησε στο Truth Social.

Η Τεχεράνη διαμηνύει ότι δεν θα υποκύψει στις πιέσεις των ΗΠΑ.

Το ισραηλινό κανάλι 13 αναφέρει ότι δεκάδες αμερικανικά αεροπλάνα μεταφοράς πυρομαχικών από βάσεις στη Γερμανία προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ τις τελευταίες 24 ώρες. Εξάλλου, το ισραηλινό κανάλι 13 αναφέρει ότι δεκάδες αμερικανικά αεροπλάνα μεταφοράς πυρομαχικών προσγειώθηκαν στο Τελ Αβίβ από βάσεις στη Γερμανία τις τελευταίες 24 ώρες.

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.