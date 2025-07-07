Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις ανακοίνωσαν σήμερα ότι εντόπισαν την εκτόξευση δυο πυραύλων από την Υεμένη εναντίον της ισραηλινές επικράτειας, μερικές ώρες αφού εξαπέλυσαν επιδρομές εναντίον υποδομών υπό τον έλεγχο του κινήματος των Χούθι στη χώρα της αραβικής χερσονήσου.

Έγιναν «προσπάθειες αναχαίτισης των πυραύλων (αυτών) και τα αποτελέσματα της αναχαίτισης μελετώνται», εξήγησαν οι ένοπλες δυνάμεις του Ισραήλ μέσω Telegram, προσθέτοντας πως ενεργοποίησαν τις σειρήνες της αεράμυνας σε διάφορους τομείς της επικράτειας.

Επιδρομές εναντίον των Χούθι

Οι ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις επιβεβαίωσαν ότι έπληξαν τις πρώτες πρωινές ώρες υποδομές των Χούθι στην Υεμένη, συμπεριλαμβανομένων του λιμανιού στη Χοντάιντα και άλλων εγκαταστάσεων, λιμενικών και ηλεκτροπαραγωγικής, σε τομείς ελεγχόμενους από τους αντάρτες που θεωρείται πως υποστηρίζονται από το Ιράν.

Οι βομβαρδισμοί, που εξαπολύθηκαν από την αεροπορία και το ναυτικό του Ισραήλ, είχαν στο στόχαστρο τα λιμάνια στη Χοντάιντα, στη Ρας Ίσα και στη Σαλίφ, καθώς και ηλεκτροπαραγωγική μονάδα στη Ρας αλ Χατίμπ, επιβεβαίωσε το ισραηλινό γενικό επιτελείο με ανακοινωθέν του.

«Ο ισραηλινός εχθρός στοχοποίησε το λιμάνι στη Χοντάιντα», μετέδωσε νωρίτερα το προσκείμενο στους Χούθι τηλεοπτικό δίκτυο Αλ Μασίρα, κάνοντας επίσης λόγο για πλήγματα και στις υπόλοιπες τοποθεσίες που επιβεβαιώθηκαν κατόπιν από τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις.

Αυτές οι τελευταίες ανέφεραν πως τα λιμάνια αυτά επλήγησαν διότι χρησιμοποιούνται από τους Χούθι για «τη μεταφορά όπλων προερχόμενων από το ιρανικό καθεστώς, τα οποία χρησιμοποιούνται για να διαπράττονται τρομοκρατικές επιχειρήσεις εναντίον του κράτους του Ισραήλ και συμμάχων του». Οι Χούθι αρνούνται ότι προμηθεύονται όπλα από την Ισλαμική Δημοκρατία.

Στο λιμάνι Ρας Ίσα, το Ισραήλ ανέφερε πως έπληξε το φορτηγό πλοίο Galaxy Leader, που είχαν συλλάβει οι Χούθι τον Νοέμβριο του 2023. Στο σκάφος αυτό, πάντα κατά τις ισραηλινές ένοπλες δυνάμεις, οι αντάρτες είχαν εγκαταστήσει ραντάρ για να παρακολουθούν τις κινήσεις των πλοίων στην Ερυθρά Θάλασσα.

Ήταν η πρώτη σειρά πληγμάτων του Ισραήλ στην Υεμένη έπειτα από σχεδόν έναν μήνα.

Από τα τέλη του 2023, οι υεμενίτες αντάρτες Χούθι εξαπέλυσαν δεκάδες επιθέσεις εναντίον πλοίων που κατ’ αυτούς συνδέονταν με το Ισραήλ στα ανοικτά της Υεμένης, κατόπιν σε αμερικανικά πλοία, προτού κλείσουν τον Μάιο συμφωνία κατάπαυσης του πυρός με τις ΗΠΑ, έπειτα από εβδομάδες αμερικανικών αεροπορικών βομβαρδισμών.

Διεμήνυσαν μολαταύτα πως θα συνέχιζαν να βάζουν στο στόχαστρο ισραηλινά πλοία που διέρχονται από την Ερυθρά Θάλασσα, τονίζοντας πως δρουν σε ένδειξη αλληλεγγύης στους Παλαιστίνιους στη Λωρίδα της Γάζας, όπου μαίνεται πόλεμος από τον Οκτώβριο του 2023.

Οι Χούθι είχαν αναστείλει τις επιθέσεις τους κατά τη διάρκεια της δίμηνης κατάπαυσης του πυρός, η οποία τερματίστηκε τον Μάρτιο.

Χθες Κυριακή, εμπορικό πλοίο υπέστη δυο φορές επιθέσεις στην Ερυθρά Θάλασσα, ανοικτά του λιμανιού στη Χοντάιντα, σύμφωνα με δυο βρετανικές υπηρεσίες ασφάλειας της ναυσιπλοΐας. Η μια από αυτές ανέφερε πως το πλήρωμα του σκάφους, ελληνόκτητου, υπό σημαία Λιβερίας, αναγκάστηκε να το εγκαταλείψει.

Οι επανειλημμένες επιθέσεις των Χούθι ώθησαν εφοπλιστικές εταιρείες να αποφεύγουν την περιοχή από την οποία διερχόταν ως πρότινος το 12% των εμπορευμάτων τα οποία διακινούνται διά θαλάσσης παγκοσμίως, σύμφωνα με το Διεθνές Επιμελητήριο Εμπορικής Ναυτιλίας (ICS).

Ακόμη, οι αντάρτες της Υεμένης έχουν προχωρήσει σε δεκάδες επιθέσεις με πυραύλους και drones εναντίον της ισραηλινής επικράτειας. Στην πλειονότητά τους, οι πύραυλοι αναχαιτίστηκαν.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

