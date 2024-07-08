Η τροπική καταιγίδα Μπέριλ «σαρώνει» το Τέξας: Τουλάχιστον 1 νεκρός

Η τροπική καταιγίδα Μπέριλ σαρώνει το Τέξας συνοδευόμενη από θυελλώδεις ανέμους και ισχυρές βροχοπτώσεις σήμερα, οδηγώντας στο κλείσιμο λιμανιών διακίνησης πετρελαίου, στην ακύρωση εκατοντάδων πτήσεων και αφήνοντας περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Η τροπική καταιγίδα εξασθένισε από κυκλώνας, αφότου αφίχθη στην παράκτια πόλη Ματαγκόρντα, στο Τέξας νωρίς σήμερα το πρωί, σφυροκοπώντας τις ακτές με επικίνδυνα κύματα θύελλας και σφοδρές βροχοπτώσεις, ανακοίνωσε το Εθνικό Κέντρο Κυκλώνων των ΗΠΑ (NHC).

Η καταιγίδα, που αναμένεται να εξασθενίσει περαιτέρω καθώς μετακινείται στην ενδοχώρα, δημιούργησε ένα καταστροφικό μονοπάτι περνώντας από την Τζαμάικα, τη Γρενάδα, τον Άγιο Βικέντιο και τις Γρεναδίνες την περασμένη εβδομάδα, σκοτώνοντας τουλάχιστον 11 ανθρώπους και διαλύοντας κτίρια.

Στο Τέξας, ο σερίφης της κομητείας Χάρις Εντ Γκονζάλεζ ανέφερε σήμερα σε ανάρτησή του στην πλατφόρμα κοινωνικής δικτύωσης Χ ότι οι πρώτες πληροφορίες κάνουν λόγο για τον θάνατο ενός ανθρώπου όταν ένα δέντρο έπεσε πάνω σε ένα σπίτι.

Στο Τέξας , την πολιτεία με τη μεγαλύτερη παραγωγή πετρελαίου και φυσικού αερίου στις ΗΠΑ, η βιομηχανία ενέργειας προετοιμάστηκε για το πέρασμα της Μπέριλ, με την ισχυρή καταιγίδα να επιβραδύνει τη δραστηριότητα των διυλιστηρίων και να οδηγεί στην εκκένωση σταθμών παραγωγής.

«Επικίνδυνα για τη ζωή κύματα θύελλας και ισχυρές βροχοπτώσεις πλήττουν τμήματα του Τέξας. Καταστροφικοί άνεμοι πλήττουν τις ακτές και ισχυροί άνεμοι μετακινούνται προς την ενδοχώρα» ανέφερε το NHC, προσθέτοντας πως η Μπέριλ αναμένεται να εξασθενίσει.

Μετά τις προειδοποιήσεις ότι θα μπορούσε να εξελιχθεί σε μια φονική καταιγίδα για τις κοινότητες, οι κάτοικοι έσπευσαν να καλύψουν τα παράθυρα και να συγκεντρώσουν αποθέματα καυσίμων και άλλων αναγκαίων προμηθειών.

Πριν από το ξημέρωμα, σφοδροί άνεμοι και καταρρακτώδεις βροχές έπληξαν πόλεις, όπως το Γκάλβεστον, το Σάρτζεντ, το Λέικ Τζάκσον και το Φρίπορτ, σύμφωνα με τα πλάνα που μετέδωσαν τηλεοπτικά δίκτυα.

Η καταιγίδα ενισχύθηκε σε κυκλώνα Κατηγορίας 1 προτού φθάσει στο Τέξας, όμως σύμφωνα με τους μετεωρολόγους αναμένεται τώρα να εξασθενίσει σύντομα.

Ο κυβερνήτης του Τέξας Νταν Πάτρικ κήρυξε χθες 120 κοινότητες σε εν δυνάμει περιοχές καταστροφής ενόψει της καταιγίδας και προειδοποίησε ότι ο κυκλώνας θα είναι φονικός για τους ανθρώπους που θα βρεθούν απευθείας στην πορεία του.

Η πόλη του Γκάλβεστον, στο νοτιοανατολικό Χιούστον, έδωσε εντολή για εθελούσια εκκένωση ορισμένων περιοχών και σε βίντεο που δημοσιεύτηκαν στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης καταγράφονται ουρές αυτοκινήτων να εξέρχονται από την πόλη.

Τα σχολεία ανακοίνωσαν ότι θα κλείσουν ενώ προσεγγίζει η καταιγίδα. Οι αεροπορικές εταιρείες ακύρωσαν περισσότερες από 1.300 πτήσεις.

Περισσότερα από 2 εκατομμύρια νοικοκυριά και επιχειρήσεις στο Τέξας βρέθηκαν στο σκοτάδι, σύμφωνα με τις τοπικές εταιρείες ηλεκτροδότησης και τον ιστότοπο PowerOutage.us.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

