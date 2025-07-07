Λονδίνο, Γιάννης Χανιωτάκης

Ήταν 7 Ιουλίου 2005 όταν μια συνηθισμένη καλοκαιρινή μέρα μετατράπηκε σε εφιάλτη για το Λονδίνο. Η πόλη κινούνταν στους γνώριμους πρωινούς ρυθμούς της, χωρίς να γνωρίζει πως μέσα σε λίγα λεπτά θα βυθιζόταν στο χάος και τον τρόμο.

Λίγο πριν το ρολόι δείξει 9 π.μ. ξεκίνησε μία σειρά εκρήξεων σε μέσα μεταφοράς του Λονδίνου, σκοτώνοντας 52 ανθρώπους και τραυματίζοντας εκατοντάδες άλλους. Ήταν η χειρότερη τρομοκρατική θηριωδία σε βρετανικό έδαφος.

Τρεις εκ των βομβιστών - ο 30χρονος Μοχάμεντ Σιντίκ Καν, ο 22χρονος Σεχζάντ Τανγουίρ και ο 18χρονος Χασίμπ Χουσεΐν - ξεκίνησαν στις 4 πρωί της ίδιας ημέρας από το Λιντς του Δυτικού Γιόρκσαϊρ με νοικιασμένο αυτοκίνητο με προορισμό την πόλη του Λούτον. Εκεί συνάντησαν τον τέταρτο συνεργό τους, τον 19χρονο Ζερμαίν Λίντσεϊ, πριν κατευθυνθούν στην πρωτεύουσα με τρένο.

Οι τρεις από τις τέσσερις βόμβες εξερράγησαν λίγο πριν τις 08:50 (τοπική ώρα) σε τρένα του μετρό που είχαν αναχωρήσει από τον πολυσύχναστο σιδηροδρομικό κόμβο του Κινγκς Κρος.

Ο Μοχάμεντ Σιντίκ Καν πυροδότησε τον εκρηκτικό του μηχανισμό σε ένα τρένο της Circle Line που κινούνταν προς τα δυτικά με κατεύθυνση το Πάντινγκτον. Η βόμβα εξερράγη στο δεύτερο βαγόνι και σκότωσε έξι ανθρώπους.

Ο Σεχζάντ Τανγουίρ επιβιβάστηκε σε τρένο της ίδιας γραμμής με κατεύθυνση ανατολικά. Η έκρηξη στο πίσω μέρος του δεύτερου βαγονιού, η οποία σημιεώθηκε μεταξύ Liverpool Street και Aldgate, κόστισε τη ζωή σε επτά άτομα.

Η πιο φονική επίθεση σημειώθηκε στη γραμμή Piccadilly μεταξύ King's Cross και Russell Square, όταν ο Ζερμαίν Λίντσεϊ πυροδότησε τη βόμβα της στο μπροστινό βαγόνι του γεμάτου τρένου, αμέσως μετά την αναχώρησή του από τον σταθμό King's Cross. Είκοσι έξι άνθρωποι σκοτώθηκαν.

Ο νεότερος από τους βομβιστές, ο Χασίμπ Χουσεΐν, πυροδότησε τον εκρηκτικό του μηχανισμό σε ένα διώροφο λεωφορείο στην πλατεία Τάβιστοκ, όχι μακριά από το Κινγκς Κρος. Σκότωσε 13 άτομα. Η τέταρτη και τελευταία αυτή βομβιστική επίθεση, έλαβε χώρα στις 09:47 (τοπική ώρα) - περίπου μία ώρα μετά τις άλλες εκρήξεις. Ο Χουσεΐν καταγράφηκε σε κλειστό κύκλωμα τηλεόρασης να κινείται μέσα και γύρω από τον σταθμό Κινγκς Κρος μετά τις τρεις πρώτες εκρήξεις.

Το λεωφορείο με αριθμό 30 βρίσκονταν εκείνη τη στιγμή μπροστά από την έδρα του Βρετανικού Ιατρικού Συλλόγου, όπου πραγματοποιούνταν ένα συνέδριο. Ενώ έλειπε ιατρικός εξοπλισμός, δεκάδες γιατροί προσέφεραν εξειδικευμένες γνώσεις που έσωσαν ζωές.

Ο ελληνικής καταγωγής οδηγός λεωφορείου, Γιώργος Ψαραδάκης, δήλωσε σύμφωνα με το BBC: «Ήμουν συγκλονισμένος από την έκρηξη. Έβλεπα γύρω μου ανθρώπινα μέλη, αλλά προσπαθούσα να δω αν υπάρχει κάποιος που χρειάζεται τη βοήθειά μου. Βλέποντας τους επιβάτες μου σε τέτοια κατάσταση, πραγματικά με σόκαρε, ήμουν συγκλονισμένος».

Ο κ. Ψαραδάκης είχε αναγκαστεί να τροποποιήσει την κανονική του διαδρομή την ημέρα της έκρηξης, επειδή η αστυνομία είχε μπλοκάρει τον δρόμο. Είπε κατά τη διάρκεια της έρευνας ότι έως και 50 άτομα είχαν αποβιβαστεί από το λεωφορείο λόγω της αλλαγής διαδρομής λίγο πριν η έκρηξη διαλύσει το όχημα.

Η αστυνομία και οι υπηρεσίες έκτακτης ανάγκης κλήθηκαν να ανταποκριθούν σε ένα πρωτοφανές σκηνικό: υπόγεια τούνελ γεμάτα τραυματίες και διαλυμένα βαγόνια. Κόσμος πανικόβλητος και τρομαγμένος σε σταθμούς και λεωφορεία. Οι εικόνες ήταν δραματικές: επιβάτες να μεταφέρουν αιμόφυρτους ανθρώπους, τραυματιοφορείς να τρέχουν στους σταθμούς.

Για αρκετή ώρα επικρατούσε σύγχυση για το τι είχε συμβεί. Όμως, όσο περνούσε η ώρα, γινόταν ξεκάθαρο: το Λονδίνο είχε δεχθεί μια συντονισμένη τρομοκρατική επίθεση.

Η Βρετανία βυθίστηκε στο πένθος, αλλά και σε ένα συλλογικό σοκ. Οι σημαίες κυμάτιζαν μεσίστιες. Ο κόσμος στεκόταν σιωπηλός στους δρόμους και στους σταθμούς, και η γεμάτη ζωντάνια καρδιά του Λονδίνου σταμάτησε, έστω και για λίγο.

Δύο εβδομάδες αργότερα, στις 21 Ιουλίου, τέσσερις άλλοι επίδοξοι τρομοκράτες προσπάθησαν να επαναλάβουν την επίθεση. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και οι δράστες συνελήφθησαν. Σύμφωνα με την αστυνομία, εξερράγησαν μόνο οι πυροκροτητές των βομβών πιθανώς προκαλώντας τους ήχους κρότου που ανέφεραν μάρτυρες. Ένα άτομο υπέστη ελαφρά κρίση άσθματος και ήταν ο μόνος καταγεγραμμένος τραυματισμός.

Όμως, η ένταση και ο φόβος είχαν ήδη κορυφωθεί. Στις 22 Ιουλίου, η αστυνομία σκότωσε κατά λάθος τον Jean Charles de Menezes, ο οποίος λανθασμένα θεωρήθηκε ως ένα από τα μέλη της αποτυχημένης απόπειρας βομβιστικής επίθεσης της προηγούμενης ημέρας.

Δύο δεκαετίες πέρασαν από τότε. Στο Χάιντ Παρκ στέκεται ένα μνημείο με 52 ατσάλινες κολόνες – μία για κάθε ζωή που χάθηκε. Εκεί, συγγενείς, επιζώντες και πολίτες συγκεντρώνονται κάθε 7η Ιουλίου και τιμούν τη μνήμη των θυμάτων.

Το Λονδίνο δεν έχει ξεχάσει. Ούτε τα πρόσωπα, ούτε τις ιστορίες, ούτε τον φόβο. Αλλά, κυρίως, δεν ξέχασε τη δύναμη, το θάρρος και την αλληλεγγύη των ανθρώπων του. Στον τρόμο εκείνης της ημέρας, απλοί πολίτες έγιναν ήρωες. Και το μήνυμα που στέλνει η πόλη είναι ίδιο κάθε χρόνο: «Το Λονδίνο δεν θα λυγίσει ποτέ».

Βασιλιάς Κάρολος: Nα θυμόμαστε τις αμέτρητες ιστορίες θάρρους και συμπόνιας που αναδύθηκαν από το σκοτάδι εκείνης της ημέρας

Ο Βασιλιάς Κάρολος κάλεσε τον λαό να σταθεί ενωμένος «ενάντια σε εκείνους που θα επιδιώξουν να μας διχάσουν», σε μήνυμά του για την 20ή επέτειο από τις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου στο Λονδίνο. Καταδίκασε τις «παράλογες πράξεις του κακού» και ζήτησε να υπάρχει «πνεύμα ενότητας» τονίζοντας ότι οι επιθέσεις έδειξαν τη σημασία της «οικοδόμησης μιας κοινωνίας όπου άνθρωποι όλων των θρησκειών και υποβάθρων μπορούν να ζουν μαζί με αμοιβαίο σεβασμό και κατανόηση».

Όπως πρόσθεσε: «Οι προσευχές μου παραμένουν με όλους εκείνους των οποίων οι ζωές άλλαξαν για πάντα εκείνη την τρομερή καλοκαιρινή μέρα», συμπεριλαμβανομένων εκείνων που φέρουν τα «σωματικά και ψυχολογικά τραύματα».

Ο Βασιλιάς Κάρολος χαιρέτισε το «πνεύμα ενότητας που βοήθησε το Λονδίνο και το έθνος μας να επουλώσουν τις πληγές τους» και κατέληξε στο μήμυμά του λέγοντας: «Θα πρέπει επίσης να θυμόμαστε τις αμέτρητες ιστορίες εξαιρετικού θάρρους και συμπόνιας που αναδύθηκαν από το σκοτάδι εκείνης της ημέρας. Η ανιδιοτελής γενναιότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, των εργαζομένων στις μεταφορές και των συμπολιτών μας που έσπευσαν προς τον κίνδυνο για να βοηθήσουν αγνώστους μας υπενθυμίζει την καλύτερη πλευρά της ανθρωπότητας απέναντι στη χειρότερη».

Κιρ Στάρμερ: Όσοι προσπάθησαν να μας διχάσουν απέτυχαν

Σε μήνυμά του με αφορμή τη συμπλήρωση 20 ετών από τις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου, ο Βρετανός πρωθυπουργός Κιρ Στάρμερ: «Σήμερα ολόκληρη η χώρα θα ενωθεί για να θυμηθεί τις ζωές που χάθηκαν στις επιθέσεις της 7ης Ιουλίου και όλους εκείνους των οποίων οι ζωές άλλαξαν για πάντα. Τιμούμε το θάρρος που επέδειξαν εκείνη την ημέρα - τη γενναιότητα των υπηρεσιών έκτακτης ανάγκης, τη δύναμη των επιζώντων και την ενότητα των Λονδρέζων απέναντι στην τρομοκρατία.

«Όσοι προσπάθησαν να μας διχάσουν απέτυχαν. Σταθήκαμε ενωμένοι τότε και στεκόμαστε ενωμένοι τώρα - ενάντια στο μίσος και για τις αξίες που μας ορίζουν, την ελευθερία, τη δημοκρατία και το κράτος δικαίου».

Σαντίκ Καν: Η αποφασιστικότητα του Λονδίνου να σταθεί ενωμένο είναι ισχυρότερη από ποτέ

«Σήμερα, συμπληρώνονται 20 χρόνια από τις φρικτές τρομοκρατικές επιθέσεις της 7ης Ιουλίου που συγκλόνισαν την πόλη μας», σημειώνει από την πλευρά του ο δήμαρχος του Λονδίνου, Σαντίκ Καν. «Θυμόμαστε τους 52 ανθρώπους των οποίων οι ζωές χάθηκαν με βάναυσο τρόπο και αποτίουμε φόρο τιμής σε όσους έτρεξαν προς τον κίνδυνο».

«Η αποφασιστικότητα του Λονδίνου να παραμείνει ενωμένο είναι ισχυρότερη από ποτέ. Θα επιλέγουμε πάντα την ελπίδα αντί του φόβου και την ενότητα αντί του διχασμού, καθώς συνεχίζουμε να χτίζουμε ένα ασφαλέστερο Λονδίνο για όλους», καταλήγει ο Καν.



