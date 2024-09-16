Ένας αγωγός φυσικού αερίου εξερράγη και τυλίχτηκε στις φλόγες σε χημικό εργοστάσιο στο Τέξας, αναγκάζοντας τις αρχές να διατάξουν εκκένωση της περιοχής.

Εικόνες δείχνουν μία τεράστια φλόγα να υψώνεται ενώ πυκνός μαύρος καπνός καλύπτει το σημείο.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα υπήρξαν διακοπές ρεύματος στην περιοχή.

Το Γραφείο Διαχείρισης Έκτακτης Ανάγκης του La Porte στο Τέξας ανέφερε ότι η πυρκαγιά ξεκίνησε λίγο πριν τις 10 το πρωί, χωρίς να έχει αναφερθεί κάποιος τραυματισμός μέχρι στιγμής.



