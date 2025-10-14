Ταυτοποιήθηκαν οι πρώτοι 4 νεκροί όμηροι - Σε εξέλιξη η παράδοση και άλλων σορών

Σε εξέλιξη βρίσκεται η επιχείρηση παράδοσης σορών Ισραηλινών ομήρων στη βόρεια Λωρίδα της Γάζας, με τον Ερυθρό Σταυρό να κατευθύνεται στο προκαθορισμένο σημείο συνάντησης, σύμφωνα με τον ισραηλινό στρατό.

Ο στρατός δεν έχει διευκρινίσει πόσες σοροί πρόκειται να παραδοθούν, ωστόσο νωρίτερα είχε ανακοινωθεί ότι αναμένονται να επιστραφούν τέσσερις.

Παράλληλα, η κυριότερη ισραηλινή οργάνωση που αγωνίζεται για την απελευθέρωση των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα ανακοίνωσε σήμερα το βράδυ ότι τα λείψανα των ομήρων Γιόσι Σαράμπι και Ντάνιελ Πέρετζ ταυτοποιήθηκαν ανάμεσα στα λείψανα που παρέδωσε χθες, Δευτέρα, η Χαμάς.

"Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων και των αγνοουμένων στηρίζει την οικογένεια του Γιόσι Σαράμπι αυτή τη δύσκολη περίοδο, μετά την επιστροφή χθες του αγαπημένου τους στο Ισραήλ για να ταφεί με αξιοπρέπεια", δήλωσε η οργάνωση σε ανακοίνωση.

Ο Γιόσι Σαράμπι σκοτώθηκε σε βομβαρδισμό του ισραηλινού στρατού στο κτίριο όπου κρατείτο μαζί με άλλους δυο ομήρους.

Το τέταρτο πρόσωπο που ταυτοποιήθηκε και του οποίου τα λείψανα παραδόθηκαν τη Δευτέρα από τη Χαμάς είναι ο Ντάνιελ Πέρετζ.

Το Φόρουμ των οικογενειών των ομήρων διευκρινίζει ότι ο Ντάνιελ Πέρετζ είναι ένας μεταξύ των τεσσάρων. Ο 22χρονος λοχαγός, που καταγόταν από το Γιαντ Μπινιαμίμ στο κεντρικό Ισραήλ, σκοτώθηκε στην επίθεση στο άρμα μάχης του την 7η Οκτωβρίου.

Το Ισραήλ ανακοίνωσε σήμερα ότι ταυτοποίησε τα λείψανα τεσσάρων ομήρων που παρέδωσε χθες η Χαμάς και ότι ανήκουν σε τρείς Ισραηλινούς και έναν Νεπαλέζο φοιτητή, όλοι τους απήχθησαν την 7η Οκτωβρίου 2023.

