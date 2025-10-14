Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός, Μπενιαμίν Νετανιάχου δήλωσε ότι αναμένει νέα για τους εναπομείναντες νεκρούς ομήρους που εξακολουθούν να είναι στη Γάζα «εντός ωρών».

«Σύντομα θα λάβουμε νέα - ελπίζουμε εντός ωρών - για την επιστροφή και άλλων πεσόντων ομήρων. Αλλά είμαστε αποφασισμένοι να τους φέρουμε όλους πίσω», δήλωσε ο Νετανιάχου κατά την επίσκεψή του στους ομήρους που απελευθερώθηκαν τη Δευτέρα σε νοσοκομείο στο κεντρικό Ισραήλ.

Το Ισραήλ αντέδρασε σήμερα Τετάρτη στην καθυστέρηση που υπάρχει για την επιστροφή των σορών των Ισραηλινών ομήρων κλείνοντας το πέρασμα της Ράφα και μειώνοντας στο μισό το ποσό της ανθρωπιστικής βοήθειας προς τη Γάζα.

Η Χαμάς είχε προηγουμένως δηλώσει ότι η ανάκτηση των λειψάνων ορισμένων νεκρών θα πάρει περισσότερο χρόνο, καθώς δεν είναι γνωστές όλες οι τοποθεσίες ταφής. Ο αντιπρόεδρος των ΗΠΑ, Τζει Ντι Βανς αναγνώρισε την πρόκληση την Κυριακή, λέγοντας ότι «μερικοί από τους ομήρους μπορεί να μην επιστρέψουν ποτέ».

Πηγή: skai.gr

