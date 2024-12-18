Γκερασίμοφ: Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όπλα που κρίνει κατάλληλα για να απαντήσει σε απειλές ασφαλείας

Η Ρωσία θα χρησιμοποιήσει όπλα που κρίνει «κατάλληλα» για να απαντήσει σε απειλές ασφαλείας, προειδοποίησε την Τετάρτη ο αρχηγός του Γενικού Επιτελείου των Ενόπλων Δυνάμεων της Ρωσικής Ομοσπονδίας, Βαλερί Γκερασίμοφ.

Η Ρωσική Ομοσπονδία θα απαντήσει στην κλιμάκωση των ΗΠΑ με βάση τις εκτιμήσεις απειλών για την ασφάλεια ως απάντηση, ο πύραυλος Oreshnik είναι ήδη δοκιμασμένος, δήλωσε μάλιστα.



«Οι ΗΠΑ έγιναν άμεσες συμμέτοχες στην ουκρανική σύγκρουση μετά από πλήγματα στο ρωσικό έδαφος» ξεκαθάρισε, σύμφωνα με το TASS.

Η Ουάσινγκτον σκοπεύει να δημιουργήσουν τα πιο καταστροφικά όπλα, για τον σκοπό αυτό αποχώρησαν από τις διεθνείς συμφωνίες ελέγχου των όπλων υποστήριξε.



«Οι έλεγχοι όπλων ανήκουν στο παρελθόν είναι αδύνατον να επιστρέψουμε σε κλίμα εμπιστοσύνης εξαιτίας των δύο μέτρων και σταθμών της Δύσης» υποστήριξε ο Ρώσος στρατιωτικός.



Η Ρωσία αναπτύσσει συνεχή στρατηγική συνεργασία, και συνεργασία με την Ινδία και τη Βόρεια Κορέα» ανέφερε.

Στο μεταξύ, η Δανία, η οποία εποπτεύει την ασφάλεια μέσα και γύρω από τη Γροιλανδία, προειδοποίησε την Τετάρτη για αυξημένο κίνδυνο στρατιωτικής σύγκρουσης στην Αρκτική, λόγω της επιθετικής και απειλητικής συμπεριφοράς της Ρωσίας.



Μια ετήσια έκθεση της Δανικής Υπηρεσίας Πληροφοριών Άμυνας ανέφερε ότι οι εντάσεις εξαπλώνονται στην Αρκτική, με τη Μόσχα να υιοθετεί μια πιο επικίνδυνη προσέγγιση και να επιδεικνύει ελάχιστη διάθεση για διεθνή συνεργασία. Η έκθεση έρχεται στον απόηχο αυξανόμενων αναφορών και δημοσιευμάτων για κίνδυνο Τρίτου Παγκόσμιου Πολέμου.

