Ταραχές στο Μπανγκλαντές: 39 νεκροί, πυροπολήθηκε η έδρα της δημόσιας τηλεόρασης

Οι εκτεταμένες σφοδρές συγκρούσεις στο Μπανγκλαντές ανάμεσα στις δυνάμεις επιβολής της τάξης και φοιτητές που διαδηλώνουν εναντίον συστήματος ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο στοίχισαν τη ζωή σε 39 ανθρώπους μέσα σε 48 ώρες, η έδρα της δημόσιας τηλεόρασης πυρπολήθηκε χθες Πέμπτη, ενώ η πρόσβαση στο διαδίκτυο κόπηκε σχεδόν εντελώς.

Εκατοντάδες διαδηλωτές επιτέθηκαν εναντίον μονάδων αντιμετώπισης ταραχών της αστυνομίας, που έκαναν χρήση πλαστικών σφαιρών εναντίον τους, και καταδίωξαν αστυνομικούς, που βρήκαν καταφύγιο στην έδρα της BTV στην πρωτεύουσα Ντάκα.

Έξαλλο πλήθος πυρπόλησε την αίθουσα υποδοχής του τηλεοπτικού δικτύου και δεκάδες οχήματα σταθμευμένα μπεοστά στο κτίριο.

«Η φωτιά δεν έχει σβήσει (...) Η εκπομπή μας έχει διακοπεί προς το παρόν», δήλωσε στέλεχος της δημόσιας τηλεόρασης, σύμφωνα με το οποίο πάντως το προσωπικό κατορθώθηκε να απομακρυνθεί εσπευσμένα από το κτίριο και είναι ασφαλές.

Σε διάγγελμά της που αναμεταδόθηκε απευθείας τηλεοπτικά, η πρωθυπουργός Σέιχ Χασίνα —επανεξελέγη στο αξίωμα νωρίτερα φέτος, έπειτα από εκλογές που χαρακτηρίστηκαν παρωδία από την αντιπολίτευση— καταδίκασε προχθές Τετάρτη τους «φόνους» διαδηλωτών κι υποσχέθηκε πως οι δράστες θα τιμωρηθούν, ανεξαρτήτως πολιτικής ταυτότητας.

Αυτό όμως δεν αρκούσε. Η βία κλιμακώθηκε όταν η αστυνομία προσπάθησε για ακόμη μια φορά να διαλύσει διαδηλωτές με πλαστικές σφαίρες και δακρυγόνα.

«Απαιτούμε (...) η πρωθυπουργός να μας ζητήσει συγγνώμη», είπε η Μπιντίσα Ριμτζίμ, δεκαοκτάχρονη διαδηλώτρια. «Πρέπει να αποδοθεί δικαιοσύνη για τ’ αδέλφια μας που σκότωσαν» οι δυνάμεις επιβολής της τάξης, επέμεινε.

Τουλάχιστον 32 άνθρωποι, ανάμεσά τους δημοσιογράφος, έχασαν τη ζωή τους μόνο χθες. Οι θάνατοι προστέθηκαν στους επτά που είχαν καταγραφεί νωρίτερα αυτή την εβδομάδα, σύμφωνα με καταμέτρηση του Γαλλικού Πρακτορείου βασισμένη σε δεδομένα που δημοσιοποίησαν νοσοκομεία της χώρας της νοτιοανατολικής Ασίας.

Κατά τα δυο τρίτα, οι θάνατοι οφείλονταν στη χρήση «μη θανατηφόρων» όπλων της αστυνομίας, αποκαλύπτουν τα δεδομένα.

Οι νέες ταραχές ξέσπασαν σε πόλεις του Μπανγκλαντές κατά τη διάρκεια της ημέρας, όταν μονάδες αντιμετώπισης ταραχών προσπάθησαν να διαλύσουν και να απωθήσουν διαδηλωτές που σχημάτισαν ανθρώπινες αλυσίδες για να αποκλείσουν οδικούς άξονες.

Στην πρωτεύουσα, ελικόπτερα διέσωσαν χθες 60 αστυνομικούς που είχαν παγιδευτεί στην οροφή κτιρίου στον χώρο του καναδικού πανεπιστημίου —η πανεπιστημιούπολη έγινε θέατρο σκληρών συγκρούσεων—, ανέφερε σε ανακοίνωσή της μονάδα άμεσης επέμβασης.

Διαδηλωτές πυρπόλησαν εξάλλου περίπου δέκα οχήματα έξω από το κτίριο της εθνικής υπηρεσίας αντιμετώπισης καταστροφών στη Ντάκα.

«Έχουμε επτά νεκρούς εδώ», είπε στο Γαλλικό Πρακτορείο υπό τον όρο να μην κατονομαστεί υπεύθυνος στο νοσοκομείο Uttara Crescent της πρωτεύουσας. «Οι δυο πρώτοι ήταν φοιτητές, με τραύματα από πλαστικές σφαίρες. Οι υπόλοιποι πέντε έχουν τραύματα από αληθινές σφαίρες», διευκρίνισε.

Κάπου χίλιοι άνθρωποι εισήχθησαν σε νοσοκομεία με τραύματα που υπέστησαν κατά τη διάρκεια των συγκρούσεων με την αστυνομία, πρόσθεσε ο ίδιος, τονίζοντας πως πολλοί χτυπήθηκαν από πλαστικές σφαίρες.

Ο Ντιντάρ Μαλεκίν του ειδησεογραφικού ιστότοπου Dhaka Times ενημέρωσε το Γαλλικό Πρακτορείο πως ρεπόρτερ του μέσου, ο Μεχέντι Χασάν, σκοτώθηκε ενώ κάλυπτε επεισόδια στην πρωτεύουσα.

Οι συμμετέχοντες στις κινητοποιήσεις, που είναι καθημερινές εδώ και μέρες, απαιτούν να τερματιστεί το σύστημα ποσοστώσεων στις προσλήψεις στο δημόσιο: ωφελεί, λένε, τα παιδιά μελών οργανώσεων που υποστηρίζουν την πρωθυπουργό Σέιχ Χασίνα, 76 ετών, στην εξουσία στο Μπανγκλαντές από το 2009.

Ο Μουμπάσαρ Χασάν, ειδικός για τις υποθέσεις της ασιατικής χώρας στο πανεπιστήμιο του Όσλο, στη Νορβηγία, παρατηρεί πως οι κινητοποιήσεις έχουν πλέον μεταμορφωθεί σε έκφραση της γενικευμένης δυσαρέσκειας έναντι της εξουσίας και προσωπικά της κυρίας Χασίνα.

Οι διαδηλωτές πλέον κινητοποιούνται «εναντίον του κατασταλτικού χαρακτήρα του κράτους», εξήγησε. «Αμφισβητούν την ηγεσία της Χασίνα, την κατηγορούν πως αγκιστρώνεται στην εξουσία με τη βία» και «οι φοιτητές τη χαρακτηρίζουν επικεφαλής δικτατορίας».

Ο εκπρόσωπος του Γενικού Γραμματέα του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες, ο Στεφάν Ντουζαρίκ, απηύθυνε έκκληση σ’ όλα τα μέρη να επιδείξουν αυτοσυγκράτηση.

«Παροτρύνουμε την κυβέρνηση να εγγυηθεί περιβάλλον που ευνοεί τον διάλογο. Και παροτρύνουμε τους διαδηλωτές να συμμετάσχουν σε διάλογο για να τερματιστεί το αδιέξοδο», είπε σε δημοσιογράφους. «Η βία δεν είναι ποτέ λύση».

Δεδομένα «σε πραγματικό χρόνο» δείχνουν ότι στο Μπανγκλαντές πλέον είναι «σχεδόν απόλυτη» η «διακοπή της πρόσβασης στο διαδίκτυο», ανέφερε μέσω X ο εξειδικευμένος οργανισμός NetBlocks.

Η διακοπή ακολούθησε τον αποκλεισμό της «πρόσβασης σε ιστότοπους κοινωνικής δικτύωσης» και τον περιορισμό «των υπηρεσιών δεδομένων για κινητές συσκευές», εργαλεία-κλειδιά των οργανωτών των διαδηλώσεων, διευκρίνισε.

Οι ιστότοποι των υπουργείων Εσωτερικών και Εξωτερικών, όπως και αυτοί των εφημερίδων Dhaka Tribune και Daily Star, δεν ήταν προσβάσιμοι χθες βράδυ.

Ο υφυπουργός Τηλεπικοινωνιών Ζουνάιντ Άχμεντ Παλάκ επιβεβαίωσε ότι οι αρχές διέταξαν να διακοπεί η πρόσβαση στο διαδίκτυο, για να αποφευχθεί η διασπορά «φημών, ψεμμάτων και παραπληροφόρησης».

Πέρα από την αστυνομική καταστολή, διαδηλωτές και φοιτητές της οργάνωσης της νεολαίας του κόμματος της πρωθυπουργού Χασίνα, του Λαϊκού Συνδέσμου (Awami League), ενεπλάκησαν σε συγκρούσεις με πέτρες, τούβλα, ρόπαλα...

Η Διεθνής Αμνηστία τονίζει πως βίντεο από τα επεισόδια αυτής της εβδομάδας τεκμηριώνουν πως οι δυνάμεις ασφαλείας του Μπανγκλαντές έκαναν χρήση παράνομης βίας.

Οι ταραχές στο Μπανγκλαντές έχουν υπόβαθρο την υψηλή ανεργία στις τάξεις των νέων και την κρίση του κόστους ζωής. Σχεδόν το ένα πέμπτο των 170 εκατομμυρίων κατοίκων μαστίζεται από την ανεργία, ενώ το τελευταίο διάστημα οι τιμές απόλυτα απαραίτητων αγαθών έχουν απογειωθεί.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.