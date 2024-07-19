Πέθανε ο Αμερικανός κωμικός Μπομπ Νιούχαρτ

Ο θρύλος της αμερικανικής stand-up comedy, Μπομπ Νιούχαρτ, πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Ο πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς The Bob Newhart Show, Newhart πέθανε μετά από μια σειρά σύντομων ασθενειών, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ηθοποιού.

Bob Newhart, the genteel but sharply satirical comic whose TV series “The Bob Newhart Show” and “Newhart” were huge hits throughout the 1970s and ’80s, died Thursday in Los Angeles. He was 94. ⁠



Read more about his life and legacy here: https://t.co/I34GAQQCbb pic.twitter.com/qD3lqXmw89 — Variety (@Variety) July 18, 2024

Ο Νιούχαρτ έγινε ηθοποιός της stand-up comedy αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως λογιστής στο Σικάγο.

I simply *loved* Bob Newhart as Professor Proton in The Big Bang Theory. Nobody could have played that part better. #RIPBobNewhart#ProfessorProton #BigBangTheory pic.twitter.com/pjJgqnGGPC — Olivia-Anne Cleary (@OliviaACleary) July 18, 2024

Το 1999 απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ και το 2007 εισήχθη στο Grammy Hall of Fame.

Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία Elf και στην The Big Bang Theory για την οποία κέρδισε το Βραβείο Emmy καλύτερης γκεστ εμφάνισης σε κωμική σειρά



