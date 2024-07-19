Λογαριασμός
Πέθανε ο Αμερικανός κωμικός Μπομπ Νιούχαρτ

Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία Elf και στην The Big Bang Theory 

Μπομπ Νιούχαρτ

Ο θρύλος της αμερικανικής stand-up comedy, Μπομπ Νιούχαρτ,  πέθανε σε ηλικία 94 ετών.

Ο πρωταγωνιστής της τηλεοπτικής σειράς The Bob Newhart Show, Newhart πέθανε μετά από μια σειρά σύντομων ασθενειών, δήλωσε ο εκπρόσωπος Τύπου του ηθοποιού.

Ο Νιούχαρτ έγινε ηθοποιός της stand-up comedy αφού ξεκίνησε την καριέρα του ως λογιστής στο Σικάγο. 

Το 1999 απέκτησε το δικό του αστέρι στη Λεωφόρο της Δόξας στο Χόλυγουντ και το 2007 εισήχθη στο Grammy Hall of Fame.

Πιο πρόσφατα, πρωταγωνίστησε στην κλασική χριστουγεννιάτικη ταινία Elf και στην The Big Bang Theory για την οποία κέρδισε το Βραβείο Emmy καλύτερης γκεστ εμφάνισης σε κωμική σειρά
 

Πηγή: skai.gr

