Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τη Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ για την επανεκλογή της στην προεδρία της Εθνοσυνέλευσης, λέγοντας ότι θα εξασφαλίσει «την έκφραση της διαφορετικότητας».

«Όλοι όσοι σας γνωρίζουν ξέρουν ότι θα διαφυλάξετε τον σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων και της έκφρασης που αποτελεί δημοκρατική ευθύνης, έγραψε ο Μακρόν στο X.

Félicitations pour votre élection, chère @YaelBraunPivet. Présidente de notre Assemblée nationale, tous ceux qui vous connaissent savent que vous veillerez au respect de la pluralité des opinions et à l’expression de la diversité des sensibilités. En responsabilité républicaine. — Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) July 18, 2024

Σημειώνεται ότι η Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ, από το κόμμα του προέδρου Μακρόν, επανεξελέγη πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, αφού έλαβε 220 ψήφους και εξασφάλισε τη σχετική πλειοψηφία των μελών της.

Πηγή: skai.gr

