Ο Μακρόν συνεχάρη την Μπραούν-Πιβέ για την επανεκλογή της στην Εθνοσυνέλευση

Όλοι όσοι σας γνωρίζουν ξέρουν ότι θα διαφυλάξετε τον σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων και της έκφρασης, δήλωσε ο Γάλλος πρόεδρος

Εμάνουελ_Μακρόν

Ο Γάλλος πρόεδρος Εμανουέλ Μακρόν συνεχάρη τη Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ για την επανεκλογή της στην προεδρία της Εθνοσυνέλευσης, λέγοντας ότι θα εξασφαλίσει «την έκφραση της διαφορετικότητας».

«Όλοι όσοι σας γνωρίζουν ξέρουν ότι θα διαφυλάξετε τον σεβασμό στη διαφορετικότητα των απόψεων και της έκφρασης που αποτελεί δημοκρατική ευθύνης, έγραψε ο Μακρόν στο X.

Σημειώνεται ότι η Γιαέλ Μπραούν-Πιβέ, από το κόμμα του προέδρου Μακρόν, επανεξελέγη πρόεδρος της γαλλικής Εθνοσυνέλευσης, αφού έλαβε 220 ψήφους και εξασφάλισε τη σχετική πλειοψηφία των μελών της.

