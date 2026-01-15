Λογαριασμός
Ένας άλλος κόσμος: Μαγιό, γυναικείο ποδόσφαιρο, ντίσκο στο Ιράν των 70s – Βίντεο    

Γυναικείο ποδόσφαιρο, ντίσκο με Ιρανούς και Ιρανές να χορεύουν αμέριμνα μαζί, λίγο πριν την ισλαμική επανάσταση του αγιατολάχ Χομεϊνί

Ιράν

Έναν άλλο κόσμο παρουσιάζουν τα πλάνα από το Ιράν (ή μάλλον την Περσία) των ‘70s, με μαγιό, μίνι και ίσες ευκαιρίες για τις γυναίκες, ακόμη και… γυναικείο ποδόσφαιρο, νυχτερινή ζωή με μπαρ και ντίσκο με Ιρανούς και Ιρανές να χορεύουν αμέριμνα μαζί, λίγο πριν την ισλαμική επανάσταση του αγιατολάχ Χομεϊνί που σάρωσε τα πάντα, ανατρέποντας τον σάχη της δυναστείας των Παχλαβί

Βέβαια στο Ιράν του σάχη υπήρχαν και μεγάλες κοινωνικές ανισότητες και έλλειμμα δημοκρατίας, κάτι που ισχύει όμως και σήμερα, αν όχι σε μεγαλύτερο βαθμό. 

