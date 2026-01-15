Λογαριασμός
Menu
ΚΑΙΡΟΣ
ΣΚΑΪ TV ΣΚΑΪ 100.3 ΣΠΟΡ FM Women Only ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ
ΜΠΟΡΟΥΜΕ

Ισπανία: Αναγκαστική προσγείωση αεροσκάφους της Turkish Airlines στη Βαρκελώνη λόγω απειλής (βίντεο)

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες. Το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά, όπως ανακοίνωσε ο AENA

Turkish Airlines

Αεροσκάφος της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προέβη σήμερα σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Αξιωματούχοι του τουρκικού αερομεταφορέα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Δείτε βίντεο των επιβατών που εκκενώνουν το αεροσκάφος:

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.
Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.

TAGS: Turkish Airlines Κωνσταντινούπολη Βαρκελώνη
Αξίζει να διαβάσετε δημοφιλείς ειδήσεις στο skai.gr
7 0 Bookmark