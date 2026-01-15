Αεροσκάφος της Turkish Airlines που εκτελούσε πτήση από την Κωνσταντινούπολη προέβη σήμερα σε αναγκαστική προσγείωση στο αεροδρόμιο El Prat της Βαρκελώνης, έπειτα από απροσδιόριστη απειλή, ανακοίνωσε ο ισπανικός φορέας εκμετάλλευσης αεροδρομίων AENA, προσθέτοντας ότι το αεροδρόμιο λειτουργεί κανονικά.

Recuperamos operación normal después de incidente de seguridad en el aeropuerto de #Barcelona.

Ha aterrizado por pista 02 del aeropuerto de El Prat un avión procedente de Turquía con posible amenaza de bomba.

Hemos detenido momentáneamente tanto el tráfico en aproximación… pic.twitter.com/8VPbwlKRFR January 15, 2026

Η αστυνομία ανακοίνωσε ότι διερευνά το περιστατικό, χωρίς να δώσει περισσότερες πληροφορίες.

Αξιωματούχοι του τουρκικού αερομεταφορέα δεν ήταν άμεσα διαθέσιμοι για σχόλια.

Δείτε βίντεο των επιβατών που εκκενώνουν το αεροσκάφος:

Així han evacuat els passatgers de l'avió de Turkish Airlines que ha aterrat d'emergència a l'Aeroport el Prat per una amenaça de bomba https://t.co/Q24do1l5fW pic.twitter.com/vvuUQ7MMoA — 3CatInfo (@3CatInfo) January 15, 2026

