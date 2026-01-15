Ο στρατός της Συρίας ανακοίνωσε σήμερα ότι δίνει προθεσμία στους αμάχους να εγκαταλείψουν περιοχή στη βόρεια Συρία, την οποία επιδιώκει να θέσει υπό τον έλεγχό του, απομακρύνοντας από εκεί τους Κούρδους μαχητές, οι οποίοι έχουν ήδη εκδιωχθεί από το Χαλέπι.

Σύμφωνα με πληροφορίες, σημαντικές στρατιωτικές δυνάμεις έχουν αναπτυχθεί στη Ντέιρ Χάφερ, περίπου 50 χιλιόμετρα ανατολικά του Χαλεπιού, απέναντι από τις θέσεις των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων (SDF), όπου κυρίαρχο ρόλο διαδραματίζουν οι Κούρδοι.

Ήδη από την Τρίτη, ο συριακός στρατός είχε καλέσει τις SDF να αποχωρήσουν από την περιοχή ανάμεσα στη Ντέιρ Χάφερ και τον ποταμό Ευφράτη, πιο ανατολικά, με τους Κούρδους να καταγγέλλουν ότι οι αρχές προετοιμάζουν στρατιωτική επιχείρηση.

Την Κυριακή, οι ισλαμιστικές αρχές της Συρίας ανέκτησαν τον πλήρη έλεγχο του Χαλεπιού, της μεγαλύτερης πόλης στη βόρεια Συρία, αφού εκτόπισαν τους Κούρδους αντάρτες από τις δύο συνοικίες που τελούσαν υπό τον έλεγχό τους.

Σήμερα, δημοσιογράφοι του AFP που βρίσκονται στο μέτωπο της Ντέιρ Χάφερ ανέφεραν ότι περιορισμένος αριθμός αμάχων χρησιμοποίησε έναν «ανθρωπιστικό διάδρομο», τον οποίο ο συριακός στρατός έχει δηλώσει ότι θα παραμείνει ανοικτός έως τις 17:00 τοπική ώρα (16:00 ώρα Ελλάδας).

Η ίδια τακτική είχε εφαρμοστεί και στο Χαλέπι την προηγούμενη εβδομάδα, όταν οι αρχές έδωσαν στους αμάχους διορία να απομακρυνθούν πριν ξεκινήσουν βομβαρδισμοί στις κουρδικές συνοικίες.

Η Δαμασκός κατηγορεί τις SDF ότι παρεμποδίζουν την έξοδο των πολιτών από τις ζώνες συγκρούσεων, ωστόσο ο εκπρόσωπός τους, Φαρχάντ Σάμι, απέρριψε τους ισχυρισμούς αυτούς ως «αβάσιμους», μιλώντας στο AFP.

Η εκεχειρία σε αδιέξοδο

Η νέα αυτή ένταση έρχεται σε μια περίοδο κατά την οποία οι συνομιλίες μεταξύ των Κούρδων και της συριακής κυβέρνησης έχουν περιέλθει σε αδιέξοδο. Οι διαπραγματεύσεις αφορούν την εφαρμογή της συμφωνίας που υπεγράφη τον Μάρτιο και προβλέπει την ενσωμάτωση των θεσμών της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης και της ένοπλης δύναμής της στο νέο συριακό κράτος.

Κατά τη διάρκεια του εμφυλίου πολέμου στη Συρία (2011–2024), οι Κούρδοι εκμεταλλεύτηκαν την αποσταθεροποίηση της χώρας για να εδραιώσουν τον έλεγχό τους σε εκτεταμένες περιοχές της βόρειας και βορειοανατολικής Συρίας, πλούσιες σε πετρέλαιο και φυσικό αέριο, συμβάλλοντας καθοριστικά, με τη στήριξη διεθνούς συνασπισμού, στην ήττα του Ισλαμικού Κράτους.

Σε ανακοίνωσή της, η αυτόνομη κουρδική διοίκηση δήλωσε ότι παραμένει ανοιχτή σε «διάλογο» με τη Δαμασκό, καλώντας ταυτόχρονα τη διεθνή κοινότητα να αποτρέψει «μια νέα πολεμική σύγκρουση».

Από την πλευρά του, ο Σύρος πρόεδρος Άχμαντ αλ Σάρα ανέφερε σε τηλεοπτική συνέντευξη ότι «η πρωτοβουλία ανήκει στον Μάζλουμ Άμπντι», επικεφαλής των SDF που στηρίζονται από τις Ηνωμένες Πολιτείες.

Παράλληλα, κάλεσε τους Κούρδους «να συνεργαστούν για την ανοικοδόμηση της Συρίας», διευκρινίζοντας ότι η συμφωνία του Μαρτίου δεν προβλέπει ούτε τη δημιουργία ομοσπονδιακού κράτους ούτε την εγκαθίδρυση κουρδικής αυτονομίας.

Ο πρόεδρος Σάρα υποστήριξε ακόμη ότι οι Κούρδοι ελέγχουν σχεδόν το 25% της συριακής επικράτειας, όπου βρίσκονται σημαντικοί ενεργειακοί πόροι, προσθέτοντας ωστόσο ότι ο πληθυσμός των περιοχών αυτών αποτελείται κυρίως από αραβικές φυλές, ενώ οι Κούρδοι αντιστοιχούν μόλις στο 12% έως 15% των κατοίκων.



