Τότσικας- Ρέβη: Σκάβουν ξυπόλυτοι και χτίζουν σπίτια με χώμα στην Τανζανία

υτό είναι το σύνθημα της οργάνωσης εθελοντικών δράσεων Whealing2help που δραστηριοποιείται εδώ και χρόνια σε διάφορες χώρες της Αφρικής.

Είτε με αποστολές ενηλίκων, είτε με οικογενειακές αποστολές όπως αυτή στην οποία αποφάσισαν να συμμετάσχουν αυτό το καλοκαίρι ο Αποστόλης Τότσικας με τη Ρούλα Ρέβη και τα παιδιά τους.

Ο ηθοποιός και η πετυχημένη φωτογράφος ταξίδεψαν με τα απολύτως απαραίτητα στην αφρικανική ήπειρο και ρίχτηκαν στη δουλειά όλοι μαζί στις καθημερινές δράσεις της οργάνωσης στο χωριό Gongo ζώντας ανάμεσα στους κατοίκους του ως ντόπιοι, μαθαίνοντας ακόμα και σουαχίλι για να μπορούν να έχουν μια βασική μικρή επικοινωνία.

