Ο Ταμίρ Νιμπρόντι απήχθη από την Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου του 2023, μέσα από το σπίτι του. Εδώ και δύο χρόνια η τύχη του αγνοείται καθώς είναι ο μόνος Ισραηλινός όμηρος του οποίου η οικογένεια δεν είχε ενημερωθεί αν είναι ζωντανός ή νεκρός.

Η μητέρα του, Χερούτ Νιμρόντι, δήλωσε στο BBC ότι «φοβάται για το χειρότερο» αλλά έχει «πραγματική ελπίδα» ότι το ειρηνευτικό σχέδιο του προέδρου των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ θα φέρει την επιστροφή όλων των ομήρων που κρατούνται στη Γάζα.

Για τον γιο της Ταμίρ, μπορεί μόνο να ελπίζει ότι είναι ζωντανός, ότι «εξακολουθεί να αντέχει» δύο χρόνια μετά την απαγωγή του.

Mother of Israeli hostage says she still doesn't know if he's alive or dead https://t.co/R51Gu09ezp — BBC News (World) (@BBCWorld) October 6, 2025

Η τελευταία φορά που είδε τον Ταμίρ ήταν σε ένα βίντεο της απαγωγής του, που δημοσιεύτηκε στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης στις 7 Οκτωβρίου 2023.

«Η μικρότερη κόρη μου - ήταν 14 ετών τότε - ούρλιαζε στο Instagram ότι είχε δει τον αδερφό της να απάγεται», θυμήθηκε.

«Είδα τον Ταμίρ να φοράει τις πιτζάμες του. Ήταν ξυπόλυτος. Δεν φορούσε γυαλιά. Δύσκολα βλέπει χωρίς αυτά. Ήταν τρομοκρατημένος».

Από τότε, δεν έχει κανένα σημάδι ζωής.

«Είναι ο μόνος Ισραηλινός όμηρος χωρίς καμία ένδειξη για το τι συνέβη ή πού ακριβώς βρίσκεται», είπε.

Ακόμα όμως και αν ο γιος της είναι νεκρός, η μητέρα του κάνει έκκληση για την επιστροφή της σορού του μέσω της απελευθέρωσης όλων των ομήρων – νεκρών ή ζωντανών.

«Ακόμα και οι οικογένειες που έλαβαν το μήνυμα ότι τα αγαπημένα τους πρόσωπα έχουν πεθάνει, δεν το δέχονται επειδή χρειάζονται αποδείξεις» είπε χαρακτηριστικά.

Ο Ταμίρ είναι ένας από τους 47 ομήρους που απήχθησαν στις 7 Οκτωβρίου και οι οποίοι παραμένουν στη Γάζα - 20 από αυτούς πιστεύεται ότι είναι ακόμα ζωντανοί.

Πηγή: skai.gr

