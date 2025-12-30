Ταϊπέι: Έπεσαν συντρίμμια από κινεζικούς πυραύλους στη συνορεύουσα ζώνη της Ταϊβάν

Κλιμακώνεται η ένταση μεταξύ Ταϊβάν και Κίνας. Το Υπουργείο Εθνικής Άμυνας της Ταϊβάν ανακοίνωσε την Τρίτη ότι συντρίμμια από κινεζικούς πυραύλους μεγάλου βεληνεκούς έπεσαν στη συνορεύουσα ζώνη της Ταϊβάν, η οποία εκτείνεται 24 ναυτικά μίλια (44 χλμ.) από την ακτογραμμή της.

«Πύραυλοι του PLA (κινεζικός λαϊκός στρατός) έπεσαν σε περιοχές που ήταν πιο κοντά στο κυρίως νησί της Ταϊβάν σε σύγκριση με προηγούμενες ασκήσεις» αναφέρεται.

Το περιστατικό αυτό συνέβη στο πλαίσιο των κινεζικών γυμνασίων «Justice Mission 2025», που προσομοιώνει τον πλήρη αποκλεισμό του νησιού.

Ο κινεζικός στρατός φαίνεται να χρησιμοποίησε προηγμένα συστήματα πολλαπλών εκτοξευτών πυραύλων (MLRS) PCH-191. Αυτά εκτοξεύτηκαν από το νησί Πινγκτάν - το πλησιέστερο σημείο στην ηπειρωτική Κίνα στην Ταϊβάν - στοχεύοντας θαλάσσιες ζώνες βόρεια και νότια του νησιού.

Στις προηγούμενες ώρες η Ταϊπέι ανίχνευσε 130 κινεζικά στρατιωτικά αεροσκάφη και 22 σκάφη του πολεμικού ναυτικού και της ακτοφυλακής να επιχειρούν γύρω από το νησί.

Οι ασκήσεις θεωρούνται ως άμεση απάντηση του Πεκίνου στην ανακοίνωση ενός πακέτου όπλων ύψους ρεκόρ 11,1 δισεκατομμυρίων δολαρίων από τις ΗΠΑ στην Ταϊβάν, το οποίο περιλαμβάνει συστήματα πυραύλων πολλαπλών εκτοξευτών HIMARS και πυραύλων μεγάλου βεληνεκούς.

Παράλληλα, πρόσφατα σχόλια της ιαπωνικής κυβέρνησης ότι ενδέχεται να παρέμβει στρατιωτικά εάν η Κίνα επιτεθεί στην Ταϊβάν, ενόχλησαν την Κίνα.

