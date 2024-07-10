Περισσότεροι από 160 εκατ. άνθρωποι στις ΗΠΑ ζουν σε περιοχές για τις οποίες έχουν εκδοθεί προειδοποιήσεις για καύσωνα, καθώς η χώρα πλήττεται από θερμοκρασίες ρεκόρ εξαιτίας των οποίων πολλοί άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στα δυτικά τις τελευταίες ημέρες, σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης.

Στο ανατολικό και το νότιο τμήμα των ΗΠΑ η θερμοκρασία είναι υψηλότερη από το κανονικό, όμως το δυτικό τμήμα της χώρας είναι αυτό που πλήττεται περισσότερο από την ακραία ζέστη.

Στο Λας Βέγκας της Νεβάδα καταγράφηκε την Κυριακή η υψηλότερη θερμοκρασία που έχει παρατηρηθεί ποτέ, 48,9° Κελσίου.

Η αμερικανική μετεωρολογική υπηρεσία (NWS) αναμένει ότι οι υψηλές θερμοκρασίες θα διατηρηθούν στα δυτικά όλη αυτή την εβδομάδα.

«Η επίμονη ζέστη ρεκόρ είναι εξαιρετικά επικίνδυνη για όσους δεν έχουν πρόσβαση σε κάποια μορφή κλιματισμού», προειδοποίησε η NWS χθες Τρίτη μέσω του Χ.

Σε όλη την περιοχή έχουν καταγραφεί νεκροί λόγω της ζέστης.

Για παράδειγμα, ένας μοτοσικλετιστής πέθανε το Σάββατο στην Κοιλάδα του Θανάτου, καθώς εκείνη την ημέρα ο υδράργυρος στην περιοχή ξεπέρασε τους 52° Κελσίου. Ένας από τους φίλους του χρειάστηκε να νοσηλευθεί, σύμφωνα με υπεύθυνους του εθνικού πάρκου το οποίο είναι γνωστό ως ένα από τα πιο ζεστά μέρη του κόσμου.

Στο Όρεγκον τουλάχιστον τέσσερις άνθρωποι έχουν πεθάνει από την Παρασκευή πιθανόν λόγω της ζέστης, όπως μετέδωσαν τοπικά μέσα ενημέρωσης. Η θερμοκρασία στην πόλη Σάλεμ έφτασε τη Δευτέρα τους 40° Κελσίου, την ώρα που οι καιρικές συνθήκες στην πολιτεία αυτή των βορειοδυτικών ΗΠΑ είναι συνήθως πιο ήπιες.

Στην Καλιφόρνια, την Αριζόνα ή το Άινταχο δεκάδες πόλεις κατέγραψαν ρεκόρ υψηλής θερμοκρασίας τις τελευταίες ημέρες.

«Πρόκειται για ένα κύμα ζέστης ρεκόρ», σχολίασε ο Ντάνιελ Σουέιν, κλιματολόγος στο πανεπιστήμιο της Καλιφόρνια στο Λος Άντζελες (UCLA), στη διάρκεια διαδικτυακής συνέντευξης Τύπου το Σαββατοκύριακο.

Στην Καλιφόρνια κάποιοι κάτοικοι αντιμετώπισαν «όχι μόνο την πιο ζεστή ημέρα που έχουν ζήσει ποτέ, αλλά και την πιο ζεστή ημέρα που έχουν ζήσει ποτέ οι γονείς και οι παππούδες τους», πρόσθεσε.

Οι υψηλές θερμοκρασίες άλλωστε δυσχεραίνουν το έργο των πυροσβεστών που μάχονται για να θέσουν υπό έλεγχο πολλές πυρκαγιές στην Καλιφόρνια.

Στην περιοχή της Σάντα Μπάρμπαρα η «Λέικ Φάιρ» έχει καταστρέψει σχεδόν 110.000 στρέμματα και έχει προκαλέσει την εκκένωση περιοχών. Η πυρκαγιά απειλεί πλέον το ράντσο Neverland, το οποίο ανήκε στον Μάικλ Τζάκσον.

Τα επαναλαμβανόμενα κύματα ζέστης οφείλονται στην υπερθέρμανση του πλανήτη που συνδέεται με την κλιματική αλλαγή η οποία προκαλείται από την εξάρτηση της ανθρωπότητας από τα ορυκτά καύσιμα, σύμφωνα με τους επιστήμονες.

Αυτό το κύμα καύσωνα σημειώνεται την ώρα που ο Ιούνιος ήταν ήδη ο πιο θερμός που έχει καταγραφεί ποτέ παγκοσμίως, σύμφωνα με το ευρωπαϊκό παρατηρητήριο Κοπέρνικος.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.