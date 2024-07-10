Η επόμενη εβδομάδα είναι ιδιαίτερα κρίσιμη για την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν αφού τα μέλη του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου αναμένεται να ψηφίσουν στις 18 Ιουλίου για το εάν η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής αξίζει μια δεύτερη θητεία. Μόνο που η ψηφοφορία θα γίνει μυστικά, κάτι που ενέχει κινδύνους.

Η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, έχει ήδη την υποστήριξη της πλειοψηφίας των εθνικών ηγετών. Αλλά για να μπορέσει να συνεχίσει να βρίσκεται στο τιμόνι της Κομισιόν χρειάζεται τις ψήφους των 361 από τους 720 ευρωβουλευτές.

Εάν αποτύχει και αποχωρήσει οι εθνικοί ηγέτες της ΕΕ θα πρέπει να βρουν εναλλακτική λύση.

Έτσι, σύμφωνα με το Politico η φον ντερ Λάιεν και η ομάδα της χτυπούν τηλέφωνα και συναντούν όσο το δυνατόν περισσότερους Ευρωπαίους βουλευτές μπορούν, συχνά μεμονωμένα, εξασφαλίζοντας όσον το δυνατόν περισσότερους ψήφους μπορούν.

«Πρέπει να διαπραγματευτείς και να ελπίζεις ότι θα τηρήσουν την υπόσχεσή τους», είπε ένα άτομο από το στενό περιβάλλον της φον ντερ Λάιεν, το οποίο διατηρεί την ανωνυμία του. «Υπάρχει μεγάλη διαφορά από την προηγούμενη φορά. Τώρα, γνωρίζει το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο, έχει ήδη με πολλούς ευρωβουλευτές προσωπικές σχέσεις».

Επειδή όμως η ψηφοφορία θα γίνει μυστικά, τίποτα δεν μπορεί να είναι σίγουρο για την φον ντερ Λάιεν αφού η διαδικασία αυτή έχει τα θετικά και τα αρνητικά της.

«Είναι πρόκληση», δήλωσε ο πρώην πρόεδρος της Επιτροπής Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο, ο οποίος δύο φορές (με επιτυχία) ήρθε αντιμέτωπος με την μυστική ψηφοφορία. «Είναι πραγματικά ανεξάρτητοι όταν ψηφίζουν κρυφά».

Από τη μια πλευρά, οι νομοθέτες μπορούν να ισχυριστούν δημόσια ότι την αντιπαθούν, αλλά να κλείσουν μυστικές συμφωνίες μαζί της. Από την άλλη πλευρά, δεν υπάρχει τρόπος να διασφαλιστεί ότι οι νομοθέτες θα τηρήσουν τις υποσχέσεις τους και θα την ψηφίσουν.

Για να περάσει τον πήχη των 361 ψήφων, η φον ντερ Λάιεν ελπίζει σε όσο το δυνατόν περισσότερη υποστήριξη από τις κεντρώες ομάδες που την στήριξαν την τελευταία φορά - το δικό της ΕΛΚ, τους κεντροαριστερούς Σοσιαλιστές και Δημοκράτες (S&D) και τους φιλελεύθερους Renew. Όλοι μαζί έχουν συνολικά σχεδόν 400 θέσεις.

Το μεγάλο ερώτημα είναι τι θα κάνουν οι βουλευτές του κόμματος «Αδέλφια της Ιταλίας» της Τζόρτζια Μελόνι. Η Μελόνι απείχε όταν ήρθε η ώρα να ψηφίσει η φον ντερ Λάιεν στο Συμβούλιο της Ε.Ε. Επίσης, η Φον ντερ Λάιεν μέχρι στιγμής δεν έχει συναντηθεί ακόμη με τους Ευρωπαίους Συντηρητικούς και Μεταρρυθμιστές.

Αλλά ακόμη και μέσα στις κεντρώες ομάδες, υπάρχουν ορισμένοι που το έχουν γνωστοποιήσει και δημόσια ότι δεν θα ψηφίσουν τη φον ντερ Λάιεν ακόμα και αν την υποστηρίξουν δημόσια. Γι΄αυτό και η ψηφοφορία είναι μυστική.

«Ο στόχος είναι οι ευρωβουλευτές να μην αντιμετωπίζουν πιέσεις από το κόμμα τους ή από την ομάδα τους, ώστε να ψηφίζουν όπως θέλουν. Η ιδέα είναι ότι αυτό ενισχύει την αυτονομία της κοινοβουλευτικής τους εντολής», είπε.

Όμως η πίεση από τους κυβερνητικούς ηγέτες και τους αρχηγούς των κομμάτων και των ομάδων αντιπροσώπευσης συνεχίζει να υπάρχει.

Όπως και να έχει η φον ντερ Λάιεν ρισκάρει. Παρακάμπτει τη σύνοδο κορυφής του ΝΑΤΟ στην Ουάσιγκτον αυτή την εβδομάδα για να επικεντρωθεί «στο έργο της για την οικοδόμηση της πλειοψηφίας για μια ισχυρή Ευρώπη στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο», δήλωσε ο Έρικ Μάμερ, επικεφαλής εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Αλλά ακόμα κι αν σφίξουν τα χέρια και γίνουν συμφωνίες, οι ευρωβουλευτές μπορούν να επιλέξουν να ψηφίσουν κατά της φον ντερ Λάιεν χωρίς να το γνωρίζει κανείς. Αυτό αποδυναμώνει μια πιθανή δεύτερη θητεία για τη φον ντερ Λάιεν, δήλωσε αξιωματούχος της ΕΕ. Η Φον ντερ Λάιεν πρέπει να ασκήσει όλη της την γοητεία, να ικετεύσει και να κάνει παραχωρήσεις για να συμμετάσχουν οι βουλευτές, υποστήριξε ο αξιωματούχος. Καθώς δεν υπάρχουν εγγυήσεις, πρέπει να πείσει όσο το δυνατόν περισσότερους ευρωβουλευτές μπορεί.

Η έλλειψη εναλλακτικών λύσεων - και ο φόβος του πολιτικού χάους - βοηθά σίγουρα την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν. Εάν δεν φτάσει τον μαγικό αριθμό των 361, έστω και με μία μόνο ψηφοφορία, το Ευρωπαϊκό Συμβούλιο έχει ένα μήνα για να συζητήσει και να καταλήξει σε άλλον υποψήφιο, ένα αποτέλεσμα που θα ήταν άνευ προηγουμένου και θα μπορούσε να πυροδοτήσει πολιτική κρίση, ειδικά εφόσον δεν υπάρχει κανένας άλλος προφανής υποψήφιος.

Η ανάγκη για πολιτική σταθερότητα εν μέσω του πολέμου της Ρωσίας στην Ουκρανία, η ταραχώδης προεδρία της Ουγγαρίας στο Συμβούλιο της ΕΕ και μια πιθανή αλλαγή στην αμερικανική ηγεσία τον Νοέμβριο βοήθησαν την φον ντερ Λάιεν να λάβει την υποστήριξη των αρχηγών κρατών και κυβερνήσεων της ΕΕ τον περασμένο μήνα. Τώρα, αυτή και η ομάδα της κάνουν το ίδιο με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.

Η μεγάλη αβεβαιότητα είναι τι θα κάνουν οι νέοι ευρωβουλευτές. Το σημερινό Κοινοβούλιο είναι πιο ποικιλόμορφο και διχασμένο από οποιοδήποτε άλλο στη σύγχρονη ιστορία της ΕΕ.

«Μερικοί άνθρωποι δεν θα την ψηφίσουν ποτέ γιατί δεν θέλουν να λειτουργήσει η Ευρωπαϊκή Ένωση», είπε ο Ζοζέ Μανουέλ Μπαρόζο προσθέτοντας ωστόσο ότι υπάρχουν και αυτοί που θέλουν η ΕΕ να λειτουργήσει.

«Δεν υπάρχει αξιόπιστη εναλλακτική λύση εκτός από την Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν» κατέληξε.

