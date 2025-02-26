Τον γύρο του διαδικτύου κάνει φωτογραφία που δείχνει μελανιασμένο το χέρι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την υγεία του.

Τις εικασίες έσπευσε να διαψεύσει ο Λευκός Οίκος, αναφέροντας πως η μελανιά στο δεξί του χέρι προκλήθηκε από τις χειραψίες που κάνει όλη μέρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είπε στο NBC News χαρακτηριστικά: «Kάνει χειραψίες όλη μέρα, κάθε μέρα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος του λαού, η δέσμευσή του είναι ακλόνητη και το αποδεικνύει αυτό κάθε μέρα».

WH Press Secretary Karoline Leavitt:



“President Trump has bruises on his hand because he’s constantly working and shaking hands all day every day.”



Do you buy it? pic.twitter.com/teC6WxIbCF — Republicans against Trump (@RpsAgainstTrump) February 25, 2025

Η μελανιά στο χέρι του Τραμπ παρατηρήθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Πάντως, ακόμα και μετά την απάντηση του Λευκού Οίκου στο Χ πυροδοτήθηκε η συζήτηση εάν είναι όντως καλά στην υγεία του ο 78χρονος πρόεδρος.

The White House is attributing a large bruise on the back of President Donald Trump's right hand to him shaking hands. https://t.co/Nxg3WyL4NV — NBC News (@NBCNews) February 26, 2025

Πηγή: skai.gr

