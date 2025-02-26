Λογαριασμός
Ανησυχία και εικασίες για τη μεγάλη μελανιά στο χέρι του Τραμπ - Τι απαντά ο Λευκός Οίκος

Η μεγάλη μελανιά στο χέρι του Τραμπ παρατηρήθηκε την ημέρα της συνάντησής του με τον Μακρόν - Στις πολλές χειραψίες την αποδίδει ο Λευκός Οίκος

Τραμπ, Μακρόν

Τον γύρο του διαδικτύου κάνει φωτογραφία που δείχνει μελανιασμένο το χέρι του προέδρου των ΗΠΑ, Ντόναλντ Τραμπ, με χρήστες να εκφράζουν ανησυχία για την υγεία του.

Τις εικασίες έσπευσε να διαψεύσει ο Λευκός Οίκος, αναφέροντας πως η μελανιά στο δεξί του χέρι προκλήθηκε από τις χειραψίες που κάνει όλη μέρα.

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου Καρολάιν Λέβιτ είπε στο NBC News χαρακτηριστικά: «Kάνει χειραψίες όλη μέρα, κάθε μέρα. Ο πρόεδρος Τραμπ είναι ένας άνθρωπος του λαού, η δέσμευσή του είναι ακλόνητη και το αποδεικνύει αυτό κάθε μέρα».

Η μελανιά στο χέρι του Τραμπ παρατηρήθηκε τη Δευτέρα κατά τη διάρκεια της συνάντησής του με τον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν.

Πάντως, ακόμα και μετά την απάντηση του Λευκού Οίκου στο Χ πυροδοτήθηκε η συζήτηση εάν είναι όντως καλά στην υγεία του ο 78χρονος πρόεδρος.

