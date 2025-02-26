Ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, «δεν θα συμμετάσχει σε κανέναν εξαναγκαστικό εκτοπισμό του πληθυσμού» της Λωρίδας της Γάζας, τόνισε χθες η γενική διευθύντριά του στο Γαλλικό Πρακτορείο, μετά την πρόταση του Ντόναλντ Τραμπ να μετεγκατασταθούν αλλού οι παλαιστίνιοι κάτοικοι του θυλάκου που έχει υποστεί πελώρια καταστροφή εξαιτίας του πολέμου.

«Έχουμε αναλάβει δέσμευση προς τις κοινότητες που υπηρετούμε πως δεν θα συμμετάσχουμε σε κανέναν εξαναγκαστικό εκτοπισμό πληθυσμού», τόνισε η Έιμι Πόουπ, η Αμερικανίδα, άλλοτε σύμβουλος του πρώην προέδρου Τζο Μπάιντεν, που έγινε το 2023 η πρώτη γυναίκα που ανέλαβε τη θέση.

Στις αρχές Φεβρουαρίου, ο Ντόναλντ Τραμπ προκάλεσε διεθνή κατακραυγή ρίχνοντας την ιδέα οι ΗΠΑ να «πάρουν τον έλεγχο» της Λωρίδας της Γάζας και να την ανοικοδομήσουν, να τη μετατρέψουν στην «Κυανή Ακτή της Μέσης Ανατολής». Στο πλαίσιο της πρότασης αυτής, εισηγήθηκε οι κάτοικοί της να μεταφερθούν στην Αίγυπτο και την Ιορδανία χωρίς δικαίωμα επιστροφής. Το Κάιρο και το Αμάν απέρριψαν την επιλογή αυτή.

«Όπως βλέπουμε (...) αυτή συνεχίζει να είναι κόκκινη γραμμή για την Ιορδανία και στην Αίγυπτο (...) ασφαλώς δεν θα πάρουμε μέρος σε ενέργειες που θα παραβίασαν τις κόκκινες γραμμές που έχουν οριστεί από κράτη μέλη», τόνισε η κυρία Πόουπ.

Ο κ. Τραμπ είπε το Σάββατο πως δεν έχει σκοπό να «επιβάλει» το σχέδιό του, μοιάζοντας να υπαναχωρεί από την πρόταση η οποία συναντά σθεναρή αντίσταση, ειδικά από αραβικές κυβερνήσεις.

Η γενική διευθύντρια του ΔΟΜ, η οποία έκανε ταξίδι-αστραπή στη Λωρίδα της Γάζας την περασμένη Πέμπτη, τόνισε πως η περιοχή είναι «κατά μεγάλο μέρος της κατεστραμμένη».

«Βλέπεις συντρίμμια και απανθρακωμένα οχήματα παντού. Είδα κόσμο κατά μήκος του κόσμου, πλάι σε κτίρια που έχουν καταρρεύσει, συγκεντρωμένους γύρω από φωτιές που είχαν βάλει προσπαθώντας να ζεσταθούν», πρόσθεσε.

Η πολιτική προστασία στη Γάζα ανακοίνωσε χθες Τρίτη πως έξι νεογέννητα πέθαναν κατά τη διάρκεια της περασμένης εβδομάδας εξαιτίας κύματος ψύχους που πλήττει τον παλαιστινιακό θύλακο, ρημαγμένο έπειτα από 15 μήνες πολέμου ανάμεσα στο Ισραήλ και τη Χαμάς, με έναυσμα την άνευ προηγουμένου έφοδο του παλαιστινιακού ισλαμιστικού κινήματος εναντίον νότιων τομέων της ισραηλινής επικράτειας την 7η Οκτωβρίου 2023.

Η ανοικοδόμηση της Λωρίδας της Γάζας υπολογίζεται πως θα έχει τεράστιο κόστος —θα υπερβεί τα 53 δισεκατομμύρια δολάρια—, κατά τους υπολογισμούς του ΟΗΕ.

Παρότι η συμφωνία κατάπαυσης του πυρός σε εφαρμογή στη Λωρίδα της Γάζας από τη 19η Ιανουαρίου επέτρεψε να αυξηθεί η ποσότητα της ανθρωπιστικής βοήθειας που εισέρχεται και διανέμεται στη μικροσκοπική παραθαλάσσια περιοχή, εκατοντάδες χιλιάδες Παλαιστίνιοι συνεχίζουν να ζουν σε σκηνές.

Η Χαμάς έχει κατηγορήσει επανειλημμένα το Ισραήλ ότι εμποδίζει να εισέλθουν στη Λωρίδα της Γάζας λυόμενες κατοικίες και υλικά κατασκευών, είδη απόλυτα απαραίτητα για τους περίπου 2,4 εκατ. κατοίκους της Λωρίδας της Γάζας, οι περισσότεροι από τους οποίους εκτοπίστηκαν τουλάχιστον μια φορά κατά τη διάρκεια του πολέμου.

