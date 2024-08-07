Ταϊλάνδη: Δικαστήριο διέταξε τη διάλυση αντιπολιτευόμενου κόμματος

Το κορυφαίο δικαστήριο της Ταϊλάνδης διέταξε τη διάλυση του αντιπολιτευόμενου κόμματος Move Forward (Προχωρούμε Μπροστά), ένα χρόνο αφού το εν λόγω προοδευτικό κίνημα κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές στη χώρα αυτή της νοτιοανατολικής Ασίας.

Το Συνταγματικό Δικαστήριο στην Μπανγκόκ έθεσε υπό απαγόρευση το κόμμα και απαγόρευσε επίσης στον πρώην ηγέτη του, τον Πίτα Λιμγιανοενράτ, και σε άλλα κορυφαία στελέχη του να κατέχουν δημόσιο αξίωμα για μια περίοδο 10 ετών. Τοπικά μέσα ενημέρωσης ανέφεραν ότι το κίνητρο του δικαστηρίου ήταν η αντίθεση του Move Forward στην ταϊλανδική μοναρχία.

Το δικαστήριο έθεσε υπό έρευνα το κόμμα έπειτα από προσφυγή της Εκλογικής Επιτροπής, σύμφωνα με την οποία το κόμμα έδρασε αντισυνταγματικά, όταν ζήτησε να χαλαρώσουν οι αυστηροί περιορισμοί που ισχύουν για τις επικρίσεις εναντίον της μοναρχίας.

Η απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου δεν εξέπληξε τους πολιτικούς παρατηρητές ούτε το ίδιο το κόμμα.

Τις τελευταίες ημέρες, το Move Forward ανήρτησε ένα βίντεο στο Facebook στο οποίο ανέφερε πως «η διάλυση ενός πολιτικού κόμματος μπορεί να κλείσει μια νόμιμη οργάνωση, αλλά δεν μπορεί ποτέ να φιμώσει μια ιδεολογία».

Το Move Forward κέρδισε τις βουλευτικές εκλογές το Μάιο του 2023, όμως δεν μπόρεσε να σχηματίσει κυβέρνηση λόγω της αντίθεσης των συντηρητικών ταϊλανδικών δυνάμεων.

Ο Πίτα, ο χαρισματικός ηγέτης του στις εκλογές, εμποδίσθηκε επανειλημμένα να γίνει πρωθυπουργός από γερουσιαστές που συνδέονται με τις ένοπλες δυνάμεις της χώρας. Τον Αύγουστο του 2023 έγινε πρωθυπουργός της χώρας ο Σρέτα Θαβισίν του κόμματος Φέου Τάι.

Το Move Forward δεν είναι το πρώτο κόμμα που τίθεται υπό απαγόρευση στην Ταϊλάνδη. Πριν απ' αυτό, η ταϊλανδική δικαιοσύνη είχε επιβάλει το 2020 τη διάλυση του προκατόχου του, του Future Forward.

Ο υπαρχηγός του κόμματος υπογράμμισε σε βίντεο που ανήρτησε στο Facebook πως το πνεύμα του Future Forward και του Move Forward θα παραμείνει, «οποιοδήποτε κι αν είναι το όνομα του κόμματος».

Πηγή: skai.gr

