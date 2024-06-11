Ταϊλάνδη: Ελαφαντίνα γέννησε δίδυμα, ένα σπάνιο γεγονός - Βίντεο

Ασιατική ελεφαντίνα σε πάρκο φιλοζωικής οργάνωσης στην Ταϊλάνδη, έφερε πριν λίγες ημέρες στον κόσμο δίδυμα ελεφαντάκια κάτι σπάνιο για το απειλούμενο αυτό είδος θηλαστικών.

Σύμφωνα με την ερευνητική οργάνωση Save the Elephants, δίδυμα γεννιούνται μόνον περίπου στο 1% των κυήσεων και η πιθανότητα να γεννηθεί ένα θηλυκό κι ένα αρσενικό είναι ακόμη πιο σπάνια.

Μάλιστα, όταν 18 λεπτά μετά τη γέννηση του πρώτου μωρού - ενός αρσενικού βάρους 80 κιλών - ήρθε στον κόσμο ένα θηλυκό ελεφαντάκι 60 κιλών, η μητέρα, Τζαμτζούρι, έπαθε νευρικό κλονισμό.

Μέλος της ομάδας του κέντρου στο οποίο ζει η ελεφαντίνα επενέβη για να την εμποδίσει να επιτεθεί στο δεύτερο μικρό της, αλλά δέχθηκε ως αντίδραση χτύπημα στον αστράγαλο.

«Η μητέρα επιτέθηκε στο νεογέννητο επειδή ποτέ δεν είχε κάνει δίδυμα στο παρελθόν. Είναι πολύ σπάνιο», δήλωσε η Μισέλ Ρίντι της ένωσης Elephantstay, η οποία διαχειρίζεται την εγκατάσταση αυτή στην Αγιουτάγια, κοντά στην Μπανγκόκ, στην κεντρική Ταϊλάνδη.

Η μητέρα έχει σήμερα αποδεχθεί τα δύο ελεφαντάκια της, αλλά αυτά είναι τόσο μικρά που χρειάστηκε να στηθεί μια πλατφόρμα για να μπορούν να την φτάσουν για να θηλάσουν. Επίσης τους δίδεται συμπλήρωμα γάλακτος με σύριγγα καθώς οι ελεφαντίνες δεν έχουν συνήθως αρκετό γάλα για να ταΐσουν δίδυμα

Στα δίδυμα - που γεννήθηκαν την περασμένη Παρασκευή, θα δοθούν ονόματα επτά ημέρες μετά τη γέννησή τους, σύμφωνα με την παράδοση στην Ταϊλάνδη.

Elephant twins arrive in wee hours

.

The birth of twin fraternal elephants has been recorded at an elephant sanctuary in Ayutthaya province on Saturday morning, in what is believed to be a first for Thailand.

.

Their mother, Phang Chamchuri, aged 36, gave birth to a male… pic.twitter.com/BW9NovVRwa — The Nation Thailand (@Thenationth) June 9, 2024

Οι ελέφαντες έχουν την μεγαλύτερη περίοδο κύησης από όλα τα θηλαστικά, 18 με 22 μήνες, και γεννούν περίπου κάθε τέσσερα με πέντε χρόνια.

Rare elephant twins born in dramatic birth in Thailandhttps://t.co/8iMTbNCMbz pic.twitter.com/KUTwf8WFLq — Jacaranda News (@JacaNews) June 11, 2024

Πολλοί από τους 80 ασιατικούς ελέφαντες που βρίσκονται στο κέντρο Elephantstay χρησιμοποιούνταν παλαιότερα από επαίτες για να ζητούν ελεημοσύνη στους δρόμους, πρακτική που απαγορεύτηκε στην Ταϊλάνδη το 2010.

Σήμερα χρησιμεύουν κυρίως για να μεταφέρουν τους τουρίστες μεταξύ των ναών και των αρχαίων ερειπίων στην Αγιουτάγια, αρχαία πρωτεύουσα του Σιάμ.

Οργανώσεις προστασίας της φύσης εκφράζουν την αντίθεσή τους στις βόλτες πάνω σε ελέφαντα, εκτιμώντας ότι προκαλούν μεγάλο άγχος στα ζώα και ότι μπορεί να συνεπάγονται κακοποιητική μεταχείριση για την εκπαίδευσή τους.

Το κέντρο δηλώνει ότι οι βόλτες αυτές επιτρέπουν στους ελέφαντες να κοινωνικοποιούνται και να κάνουν άσκηση, σε ένα πλαίσιο λαθροθηρίας και αποψίλωσης των δασών που απειλεί τον πληθυσμό τους στην περιοχή.

Σήμερα εξακολουθούν να ζουν 8.000 ως 11.000 ασιατικοί ελέφαντες --λίγο μικρότερο είδος από τους αφρικανικούς ελέφαντες-- στη φύση, σύμφωνα με το WWF.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

