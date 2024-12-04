Οι πλημμύρες που προκλήθηκαν από την κακοκαιρία στοίχισαν τη ζωή σε 29 ανθρώπους στη νότια Ταϊλάνδη, ενώ αναμένονται έντονες βροχοπτώσεις μέχρι την Πέμπτη, όπως ανακοίνωσε η υπηρεσία διαχείρισης φυσικών καταστροφών της χώρας (DDPM).

Οι πλημμύρες, που ξεκίνησαν στα τέλη Νοεμβρίου, επηρεάζουν επί του παρόντος περισσότερα από 155.000 νοικοκυριά στις επαρχίες Σόνγκλα, Πατάνι, Ναραθιουάτ, Νακόν Σι Θαμαράτ και Παταλούνγκ, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο απολογισμός δεν προσδιορίζει τον αριθμό των ανθρώπων που επλήγησαν, ούτε το μέγεθος των καταστροφών.

Προηγούμενος απολογισμός που δημοσιεύτηκε χθες έκανε λόγο για 25 θανάτους. Η άνοδος των υδάτων προκάλεσε τον εκτοπισμό περίπου 33.000 ανθρώπων, πρόσθεσε σήμερα ο εκπρόσωπος του υπουργείου Δημόσιας Υγείας.

Idadi ya waliofariki kutokana na mafuriko makubwa kusini mwa Thailand imeongezeka hadi 25, huku majimbo sita ikisalia kufurika huku viwango vya maji vikipungua taratibu, Idara ya Kuzuia na Kupunguza Maafa iliripoti jana. #Thailand #Floods pic.twitter.com/BHhYtkwiJe — @XHSwahili (@XHSwahili) December 4, 2024

Οι αρχές επανέλαβαν την έκκλησή τους για προσοχή σε αυτές τις νότιες περιοχές, όπου αναμένονται ισχυρές βροχοπτώσεις μέχρι αύριο Πέμπτη σύμφωνα με την εθνική μετεωρολογική υπηρεσία.

Πλημμύρες έπληξαν και τη γειτονική Μαλαισία, όπου οι αρχές ανέφεραν χθες τον θάνατο συνολικά πέντε ανθρώπων. Περισσότεροι από 94.000 άνθρωποι περιμένουν να επιστρέψουν στα σπίτια τους τα οποία εγκατέλειψαν όταν ανέβηκε η στάθμη των υδάτων, σύμφωνα με επίσημη έκθεση.

Μουσώνες πλήττουν κάθε χρόνο αυτές τις χώρες της Νοτιοανατολικής Ασίας. Ωστόσο, οι επιστήμονες υποστηρίζουν ότι η υπερθέρμανση του πλανήτη αυξάνει την έντασή τους και μπορεί να κάνει πιο συχνές τις καταστροφικές πλημμύρες.

Ο τυφώνας Γιάγκι προκάλεσε εκτεταμένες πλημμύρες στα βόρεια του βασιλείου τον Σεπτέμβριο, καθώς και στο Βιετνάμ, στη Μιανμάρ και στο Λάος, προκαλώντας τον θάνατο εκατοντάδων ανθρώπων.

Το 2011, σφοδρές πλημμύρες επηρέασαν εκατομμύρια νοικοκυριά στην Ταϊλάνδη, προκαλώντας ζημιές που υπολογίζονται σε περισσότερα από 46 δισεκατομμύρια δολάρια, σύμφωνα με την Παγκόσμια Τράπεζα.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

