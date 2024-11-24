Ένα βουδιστικό μοναστήρι της Ταϊλάνδης βρίσκεται στο επίκεντρο αστυνομικής έρευνας, αφού εντοπίστηκαν στον χώρο 41 σοροί, οι οποίες πιθανότατα χρησιμοποιούνταν για διαλογισμό.

Τα πτώματα βρέθηκαν το Σάββατο στο μοναστήρι Πα Νακόν Τσαϊμπόβορν, στην επαρχία Πισίτ, στην κεντρική Ταϊλάνδη, ανέφερε ένας αξιωματικός της αστυνομίας. Για το καθένα υπήρχαν πιστοποιητικά θανάτου και δωρεάς, πρόσθεσε, διευκρινίζοντας ότι δεν έχουν ασκηθεί διώξεις προς το παρόν.

Η αστυνομία θέλει να επαληθεύσει, επικοινωνώντας με τις οικογένειες, ότι δώρισαν με τη θέλησή τους τη σορό του συγγενή τους. «Προσπαθούμε να επιβεβαιώσουμε ότι κανένα πτώμα δεν κλάπηκε», σημείωσε ο αστυνομικός που ζήτησε να μην κατονομαστεί.

Οι έρευνες ξεκίνησαν αφού η αστυνομία ανακάλυψε την περασμένη Τετάρτη άλλα δώδεκα πτώματα σε άλλο μοναστήρι, στη γειτονική επαρχία Καμπαένγκ Πετ.

Ο επικεφαλής του μοναστηριού της επαρχίας Πισίτ, ο Πρα Ατζάρν Σαϊφόν Παντίτο, είπε στο τηλεοπτικό κανάλι PBS ότι τα πτώματα χρησιμοποιούνταν σε μια «τεχνική διαλογισμού» σημειώνοντας ότι «δεν γνωρίζει» πόσοι άνθρωποι έχουν υιοθετήσει αυτήν την τεχνική την οποία διδάσκει. Περιέγραψε ότι οι πιστοί «διαλογίζονται» σε χώρους όπου υπάρχουν φέρετρα με ανθρώπινα λείψανα.

Η αστυνομία του Πισίτ ανέφερε ότι συνεργάζεται με τις αρχές άλλων επαρχιών για να εξακριβώσει εάν αυτή η πρακτική είναι διαδεδομένη.

Αυτή η μέθοδος διαλογισμού με πτώματα εμφανίστηκε στην Ταϊλάνδη τον 18ο αιώνα και ήταν διαδεδομένη μέχρι τον 20ό, οπότε άρχισε να φθίνει.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

