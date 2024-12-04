Πέθανε η μητέρα του Eminem, Debbie Nelson, σε ηλικία 69 ετών

Η Debbie Nelson, η μητέρα του Eminem, της οποίας η δύσκολη σχέση με τον γιο της αντικατοπτρίστηκε σε μεγάλο μέρος της μουσικής του, πέθανε σε ηλικία 69 ετών όπως μεταδίδει το BBC.

Ο εκπρόσωπος του ράπερ, Dennis Dennehy, επιβεβαίωσε τον θάνατό της στα αμερικανικά μέσα ενημέρωσης.

Η αιτία θανάτου δεν έχει ακόμη επιβεβαιωθεί, αλλά η Nelson ήταν γνωστό ότι είχε καρκίνο του πνεύμονα.

Ο Eminem δεν έχει ακόμη σχολιάσει δημόσια τον θάνατο της μητέρας του.

Η σχέση με τη μητέρα του έγινε εμφανής σε μια από τις μεγαλύτερες επιτυχίες του, το Cleanin' Out My Closet.

Στο τραγούδι του 2002, ο Eminem την κατηγορούσε για κατάχρηση ναρκωτικών και παραμέληση.

«Μάρτυρας στα συνταγογραφούμενα χάπια της μαμάς σου στην κουζίνα» ανέφερε και σημείωνε: «Συνέχισε να λες στον εαυτό σου ότι ήσουν μαμά».

Η Nelson μήνυσε τον γιο της για συκοφαντική δυσφήμιση το 1999 για μια από τις επιτυχίες του, το My Name Is, αλλά αργότερα είπε ότι ήταν ιδέα του δικηγόρου της και έγινε συμφωνία εξωδικαστικά για 25.000 δολάρια (£19.000).

Ο ράπερ συνέδεσε τις δικές του εμπειρίες εθισμού με τις εμπειρίες της μητέρας του.

Το 2008, η Nelson έγραψε ένα απομνημόνευμα με τίτλο My Son Marshall, My Son Eminem, στο οποίο είπε ότι ήταν «πληγωμένη» για τους ισχυρισμούς του γιου της για εκείνη.

Ωστόσο, η σχέση τους φάνηκε να αλλάζει πορεία με τα χρόνια.

Στο κομμάτι του Headlights του 2013, ο ράπερ έδειξε μεταμέλεια για κάποιους από τους προηγούμενους στίχους του.

«Συγγνώμη, μαμά, για το Cleanin’ Out My Closet»... «Εκείνη την ώρα ήμουν θυμωμένος. Δικαίως; Ίσως ναι. Δεν είχα σκοπό να το πάω τόσο μακριά, όμως».

Φαίνεται ότι παρέμειναν ως επί το πλείστον σε απόσταση για το υπόλοιπο της ζωής της, αλλά όταν ο Eminem μπήκε στο Rock & Roll Hall of Fame το 2022, τον συνεχάρη δημόσια.

«Marshall, θέλω να πω ότι δεν θα μπορούσα να αφήσω αυτή τη μέρα να περάσει χωρίς να σε συγχαρώ», είπε σε ένα βίντεο που αργότερα διαγράφηκε.

«Σε αγαπώ πολύ. Ήξερα ότι θα φτάσεις εκεί. Ήταν μια μεγάλη διαδρομή. Είμαι πολύ, πολύ περήφανη για σένα.»

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.