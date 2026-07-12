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Βενεζουέλα: Στους 4.490 αυξήθηκαν οι νεκροί από τον σεισμό των 7,5 Ρίχτερ

Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, στους 16.740, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί.

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Βενεζουέλα

Ο απολογισμός των νεκρών από το διπλό σεισμό της 24ης Ιουνίου στη Βενεζουέλα αυξήθηκε σε 4.490, ανακοίνωσε σήμερα μέσω του λογαριασμού του στο Telegram o πρόεδρος του κοινοβουλίου Χόρχε Ροντρίγκες.

Ο επίσημος αριθμός των τραυματιών παραμένει ο ίδιος, στους 16.740, ενώ 6.462 άνθρωποι έχουν διασωθεί.

Ο αριθμός των ανθρώπων που έχουν μείνει άστεγοι ανέρχεται σε 17.907, σύμφωνα με τα στοιχεία. 

Πηγή: skai.gr

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TAGS: Βενεζουέλα Σεισμός
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