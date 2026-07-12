Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε παμπ της Μπανγκόκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχους.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο:

A tragic incident occurred late at night on July 12, 2026, in Bangkok.



A massive fire broke out at the Lat Phrao Beer Hall, a restaurant and entertainment venue in the Chatuchak district.

Preliminary reports indicate that at least 25–29 people were killed. The victims are a mix… pic.twitter.com/fEk9Utlpfh — T_CAS videos (@tecas2000) July 12, 2026

⚠️ GRAPHIC ⚠️

🇹🇭 A deadly fire 🔥 at Rong Beer Na Lat Phrao restaurant in #Bangkok's Chatuchak district, killed at least 27 as per local media.



🔥 Horrific video footage showed an intense blaze in the building as people tried to flee in panic as their clothes caught fire.



Many… pic.twitter.com/MQFpng8aj7 — Shafek Koreshe (@shafeKoreshe) July 12, 2026

Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, που περιγράφεται από το Sky News ως ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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