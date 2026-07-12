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Τραγωδία στην Ταϊλάνδη: Τουλάχιστον 27 νεκροί σε πυρκαγιά σε παμπ στην Μπανγκόκ - Δείτε βίντεο

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao

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Μπανγκόνγκ

Πυρκαγιά ξέσπασε τις πρώτες πρωινές ώρες της Δευτέρας (τοπική ώρα) σε παμπ της Μπανγκόκ με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους τουλάχιστον 27 άνθρωποι, μετέδωσε το Associated Press επικαλούμενο αξιωματούχους.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Ανουτίν Τσαρνβιρακούλ δήλωσε, σύμφωνα με το AP, πως διεξάγονται έρευνες για να διαπιστωθούν τα αίτια της πυρκαγιάς.

Δείτε βίντεο: 

Οι ακριβείς λεπτομέρειες δεν είναι μέχρι στιγμής σαφείς, όμως η πυρκαγιά φαίνεται πως ξέσπασε σε παμπ της συνοικίας Τσατουτσάκ της Μπανγκόκ, μετέδωσε το Sky News.

Σύμφωνα με τοπικά μέσα ενημέρωσης, πρόκειται για την παμπ Rog Beer Na Lat Phrao, που περιγράφεται από το Sky News ως ένας δημοφιλής χώρος διασκέδασης.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ

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TAGS: Ταϊλάνδη Μπανγκόνγκ Πυρκαγιά
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