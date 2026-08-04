Ο αμερικανικός στρατός έχει εξαντλήσει μεγάλο μέρος του αποθέματός του από πυραύλους μεγάλης ακρίβειας και μεγάλου βεληνεκούς κατά τη διάρκεια του πεντάμηνου πολέμου με το Ιράν, σύμφωνα με τρία άτομα που γνωρίζουν τα σχετικά στοιχεία.

US Army HIMARS launching ATACMS tactical ballistic missiles at Iran today. pic.twitter.com/QRZviD3iyV March 1, 2026

Όπως αναφέρει το Reuters σε εκτενές του δημοσίευμα, η εξέλιξη αυτή εγείρει σοβαρές ανησυχίες σχετικά με την ετοιμότητα των αμερικανικών ενόπλων δυνάμεων απέναντι σε ενδεχόμενες μελλοντικές συγκρούσεις.

Οι πύραυλοι που χρησιμοποιήθηκαν είναι κυρίως τα όπλα εδάφους-εδάφους του αμερικανικού Στρατού, γνωστά ως Στρατιωτικά Τακτικά Συστήματα Πυραύλων (ATACMS) και Πύραυλοι Ακριβείας Κρούσης (PrSM). Σύμφωνα με δύο από τις πηγές, οι ΗΠΑ έχουν χρησιμοποιήσει «σχεδόν όλα» αυτά τα όπλα.

Ο αριθμός στον οποίο έχουν μειωθεί τα αποθέματα των ATACMS και των PrSM δεν είχε αναφερθεί μέχρι σήμερα.

Τα πυρομαχικά μεγάλου βεληνεκούς αποτελούν κρίσιμο μέρος του αμερικανικού οπλοστασίου, καθώς επιτρέπουν την πραγματοποίηση ακριβών πληγμάτων από ασφαλή απόσταση.

Οι πύραυλοι ATACMS που έχουν παραχωρηθεί από τις ΗΠΑ έχουν διαδραματίσει καθοριστικό ρόλο στον πόλεμο στην Ουκρανία, επιτρέποντας στις ουκρανικές δυνάμεις να πλήττουν στόχους στο εσωτερικό της Ρωσίας.

Οι PrSM αποτελούν τη νεότερη και πιο εξελιγμένη γενιά πυραύλων, η οποία προορίζεται να αντικαταστήσει τους ATACMS, διαθέτοντας μεγαλύτερο βεληνεκές και αυξημένες δυνατότητες.

Οι αναλυτές επισημαίνουν ότι τέτοιου είδους όπλα, τα οποία κοστίζουν πάνω από 1 εκατομμύριο δολάρια το καθένα, θα ήταν επίσης ζωτικής σημασίας σε οποιαδήποτε ενδεχόμενη σύγκρουση με την Κίνα.

Οι πηγές αρνήθηκαν να αποκαλύψουν πόσα από αυτά τα πυρομαχικά εξακολουθούν να διαθέτουν οι Ηνωμένες Πολιτείες.

Ο πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ ξεκίνησε τον πόλεμο κατά του Ιράν από κοινού με το Ισραήλ τον Φεβρουάριο, εκτιμώντας ότι η σύγκρουση θα ήταν σύντομη.

Ωστόσο, καθώς οι επιχειρήσεις συνεχίζονται, τα τρία άτομα που γνωρίζουν το θέμα εξέφρασαν την ανησυχία τους ότι η σημαντική μείωση των αποθεμάτων πυραύλων θα μπορούσε να περιορίσει την ικανότητα των ΗΠΑ να αποτρέψουν αντιπάλους όπως η Ρωσία και η Κίνα.

Ένας ακόμη αξιωματούχος με γνώση του θέματος ανέφερε ότι, παρότι η Κεντρική Διοίκηση των ΗΠΑ (CENTCOM), η οποία επιβλέπει τις αμερικανικές δυνάμεις στη Μέση Ανατολή, έχει σχεδόν εξαντλήσει τους χερσαίους πυραύλους που διέθετε πριν από την έναρξη του πολέμου, κατάφερε να αναπληρώσει μέρος των αποθεμάτων της αξιοποιώντας στρατιωτικά αποθέματα από άλλες περιοχές του κόσμου.

Οι πηγές που μίλησαν στο Reuters το έπραξαν υπό τον όρο της ανωνυμίας.

Όταν ζητήθηκε από τον Λευκό Οίκο να σχολιάσει τα στοιχεία για τα αποθέματα, ο ίδιος ο Ντόναλντ Τραμπ δήλωσε ότι οι ΗΠΑ διαθέτουν «πολύ περισσότερα πυρομαχικά από οποιαδήποτε άλλη χώρα στον κόσμο» και «πολύ περισσότερα από όσα χρειαζόμαστε».

«Οι αμυντικές μας εταιρείες κατασκευάζουν αυτή τη στιγμή περισσότερα πυρομαχικά από ποτέ, ενώ επεκτείνουν τα εργοστάσια και τον εξοπλισμό τους σε επίπεδα-ρεκόρ»,είπε ο Αμερικανός πρόεδρος.

Οι αναλυτές συμφωνούν ότι ορισμένα πυρομαχικά, μεταξύ των οποίων βλήματα πυροβολικού και διάφοροι τύποι πυραύλων, παράγονται πλέον σε επίπεδα-ρεκόρ. Προειδοποιούν, ωστόσο, ότι τα διαθέσιμα αποθέματα ενδέχεται να υπολείπονται σημαντικά των αναγκών ενός παρατεταμένου πολέμου.

Η Lockheed Martin, που κατασκευάζει τους πυραύλους ATACMS και PrSM, καθώς και το αντιβαλλιστικό σύστημα THAAD, δεν απάντησε άμεσα σε ερωτήσεις σχετικά με τις δηλώσεις του Τραμπ ή για τα επίπεδα των αποθεμάτων.

Αντίστοιχα, η Raytheon, η οποία κατασκευάζει τους πυραύλους Tomahawk και τους αναχαιτιστικούς Patriot, επίσης δεν προχώρησε σε άμεσο σχολιασμό.

Απαντώντας σε σχετικό αίτημα, ο επικεφαλής εκπρόσωπος του Πενταγώνου, Σον Πάρνελ, δήλωσε:

«Ο στρατός της Αμερικής είναι ο ισχυρότερος στον κόσμο και διαθέτει όλα όσα χρειάζεται για να επιχειρήσει στον χρόνο και στον τόπο που επιλέγει ο Πρόεδρος. Έχουμε εκτελέσει πολλαπλές επιτυχημένες επιχειρήσεις σε όλες τις μάχιμες διοικήσεις, διασφαλίζοντας παράλληλα ότι ο στρατός των ΗΠΑ διαθέτει ένα πλούσιο οπλοστάσιο δυνατοτήτων για την προστασία του λαού μας και των συμφερόντων μας».

Τα στοιχεία για τα αποθέματα όπλων κυκλοφόρησαν εντός της ομοσπονδιακής κυβέρνησης την τελευταία εβδομάδα, στο πλαίσιο έντονων συζητήσεων στην κυβέρνηση Τραμπ σχετικά με το κατά πόσο οι ΗΠΑ μπορούν να συνεχίσουν να πλήττουν το Ιράν χωρίς να μειώσουν τα αποθέματά τους σε επίπεδα που θα επηρέαζαν την ικανότητα του στρατού να ανταποκριθεί σε άλλες διεθνείς κρίσεις.

Προειδοποιήσεις για τη μείωση των αποθεμάτων

Μία από τις πηγές ανέφερε ότι η μείωση των αποθεμάτων των ATACMS και PrSM αντικατοπτρίζει την επιλογή της κυβέρνησης Τραμπ να αποφύγει πιο επικίνδυνες μορφές επιθέσεων κατά ιρανικών στόχων, όπως η χρήση επανδρωμένων αεροσκαφών για τη ρίψη βομβών.

Επειδή τα συγκεκριμένα όπλα επιτρέπουν την προσβολή στόχων από μεγάλη απόσταση, οι αναλυτές εκτιμούν ότι θα ήταν ιδιαίτερα πολύτιμα σε έναν πόλεμο εναντίον αντιπάλου με ισχυρή αντιαεροπορική άμυνα, όπως η Κίνα.

Σύμφωνα με έκθεση του Μαρτίου από το Κέντρο Στρατηγικών και Διεθνών Σπουδών (CSIS), οι πύραυλοι αυτοί έχουν ήδη χρησιμοποιηθεί για πλήγματα εντός του Ιράν.

Η ίδια έκθεση αναφέρει ότι τα αποθέματα των PrSM ήταν εξαρχής περιορισμένα, καθώς πρόκειται για νέο οπλικό σύστημα.

Ωστόσο, ο αμερικανικός στρατός έχει ήδη προχωρήσει σε μεγάλες παραγγελίες για το 2027. Παράλληλα, έχει ανακοινωθεί ότι οι ATACMS αποσύρονται σταδιακά και η παραγωγή μεταφέρεται στους νεότερους PrSM.

Οι στρατιωτικοί ηγέτες προειδοποιούν εδώ και εβδομάδες τον πρόεδρο ότι τα αποθέματα αμυντικών όπλων, συμπεριλαμβανομένων των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, οι οποίοι χρησιμοποιούνται κατά βαλλιστικών πυραύλων, μειώνονται σημαντικά, σύμφωνα με δύο από τις πηγές.

Την περασμένη εβδομάδα, αρκετά μέσα ενημέρωσης μετέδωσαν ότι ο Τραμπ αποφάσισε να μην εγκρίνει νέα μαζική επίθεση κατά του Ιράν, εν μέρει επειδή οι στρατιωτικοί του σύμβουλοι είχαν προειδοποιήσει για τη μείωση των αμερικανικών αποθεμάτων.

Ένας Αμερικανός αξιωματούχος αμφισβήτησε τις συγκεκριμένες αναφορές, υποστηρίζοντας ότι ο Τραμπ επέλεξε να μην προχωρήσει σε νέα επίθεση λόγω πιέσεων που ασκήθηκαν από τις χώρες του Κόλπου.

Η σύγκρουση στη Μέση Ανατολή έχει επίσης προκαλέσει έντονη συζήτηση σχετικά με την εξουσία του Τραμπ να διεξάγει στρατιωτικές επιχειρήσεις κατά του Ιράν χωρίς προηγούμενη έγκριση από το Κογκρέσο.

Μέχρι στιγμής δεν έχει υποβληθεί κανένα αίτημα ούτε για κήρυξη πολέμου ούτε για εξουσιοδότηση χρήσης στρατιωτικής βίας.

Μειώνονται και τα αποθέματα αμυντικών συστημάτων

Την περασμένη εβδομάδα, το CSIS δημοσίευσε έκθεση σύμφωνα με την οποία, μεταξύ Φεβρουαρίου και Ιουλίου, χρησιμοποιήθηκε περίπου το 65% των αναχαιτιστικών πυραύλων Patriot, ενώ τα αποθέματα των αναχαιτιστικών THAAD ήταν τουλάχιστον κατά 38% χαμηλότερα σε σχέση με την έναρξη του πολέμου.

Τα Patriot και THAAD αποτελούν από τα σημαντικότερα αμυντικά συστήματα των ΗΠΑ, καθώς έχουν σχεδιαστεί για τον εντοπισμό και την καταστροφή εισερχόμενων πυραύλων.

Αν και το Reuters δεν έχει δει τα επίσημα στοιχεία για τα αποθέματα, δύο από τις πηγές ανέφεραν ότι τα συμπεράσματα της έκθεσης συμφωνούν με τα εσωτερικά δεδομένα της αμερικανικής κυβέρνησης.

Σύμφωνα με μία από τις πηγές, οι Ηνωμένες Πολιτείες έχουν επίσης χρησιμοποιήσει λίγο λιγότερο από το μισό του παγκόσμιου αποθέματος πυραύλων κρουζ Tomahawk από την έναρξη του πολέμου.

Το Reuters δεν κατόρθωσε να επαληθεύσει ανεξάρτητα τον συγκεκριμένο αριθμό.

Οι Tomahawk αποτελούν βασικό όπλο του αμερικανικού Ναυτικού. Εκτοξεύονται από αντιτορπιλικά, καταδρομικά και υποβρύχια και επί δεκαετίες χρησιμοποιούνται για την προσβολή ισχυρά προστατευόμενων στόχων χωρίς να τίθενται σε κίνδυνο οι πιλότοι.

Η Raytheon, θυγατρική της RTX, έχει καταλήξει σε προσωρινή πολυετή συμφωνία με το Πεντάγωνο για την ενίσχυση της παραγωγής των πυραύλων Tomahawk, παράλληλα με την αύξηση της παραγωγής και άλλων πυρομαχικών, καθώς η Ουάσινγκτον επιχειρεί να αναπληρώσει τα αποθέματα που έχουν μειωθεί σημαντικά εξαιτίας του πολέμου.



Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.