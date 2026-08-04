Στην καταβολή αποζημιώσεων συνολικού ύψους 4,2 εκατ. ευρώ προς 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις προχωρά το υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, για ζώα που θανατώθηκαν υποχρεωτικά στο πλαίσιο των μέτρων αντιμετώπισης ζωονόσων.

Οι πληρωμές αφορούν συνολικά 75.316 ζώα, τα οποία θανατώθηκαν εξαιτίας της ευλογιάς των αιγοπροβάτων σε επτά Περιφέρειες της χώρας και του αφθώδους πυρετού στη Λέσβο.

«Η ελληνική κτηνοτροφία δοκιμάζεται σκληρά από τις επιζωοτίες και η Πολιτεία έχει υποχρέωση να βρίσκεται έμπρακτα στο πλευρό των παραγωγών. Με την 4η πληρωμή των αποζημιώσεων ύψους 4,2 εκατομμυρίων ευρώ στηρίζουμε 176 κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις που επλήγησαν από την ευλογιά των αιγοπροβάτων και τον αφθώδη πυρετό», δήλωσε ο υφυπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Αθανάσιος Καββαδάς.

Σύμφωνα με τον ίδιο «η στήριξη του κτηνοτροφικού τομέα και η άμεση διαχείριση των κρίσεων Αποτελούν σταθερή προτεραιότητα της κυβέρνησης. Στόχος μας είναι να διατηρηθεί η παραγωγική δραστηριότητα, να προστατευθεί το ζωικό κεφάλαιο, να στηριχθεί το εισόδημα των κτηνοτρόφων και να διασφαλιστεί η βιωσιμότητα της ελληνικής κτηνοτροφίας.

Παράλληλα συνεχίζουμε να ενισχύουμε τα μέτρα βιοασφάλειας, ώστε να περιορίσουμε την εξάπλωση των επιζωοτιών και να θωρακίσουμε αποτελεσματικότερα την κτηνοτροφία».

Η επεξεργασία των στοιχείων ολοκληρώθηκε σε συνεργασία με τις αρμόδιες περιφερειακές υπηρεσίες, ενώ έχει ήδη δοθεί εντολή πληρωμής προς την Τράπεζα της Ελλάδος. Σύμφωνα με το ΥΠΑΑΤ, τα χρήματα αναμένεται να πιστωθούν στους λογαριασμούς των δικαιούχων μέσα στις επόμενες μία έως δύο εργάσιμες ημέρες.

Το μεγαλύτερο μέρος των αποζημιώσεων, ύψους 2.840.412 ευρώ, αφορά 73 εκμεταλλεύσεις στη Λέσβο, όπου θανατώθηκαν 17.285 ζώα λόγω του αφθώδους πυρετού.

Για τις απώλειες από την ευλογιά των αιγοπροβάτων προβλέπονται συνολικά 1.378.057 ευρώ. Το ποσό αφορά 103 εκμεταλλεύσεις και 58.031 ζώα στις Περιφέρειες Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης, Αττικής, Ηπείρου, Θεσσαλίας, Κεντρικής Μακεδονίας, Νοτίου Αιγαίου και Πελοποννήσου.

Μετά τη Λέσβο, το υψηλότερο ποσό κατευθύνεται στην Ανατολική Μακεδονία και Θράκη, όπου 37 εκμεταλλεύσεις θα λάβουν συνολικά 855.042,10 ευρώ. Στην Κεντρική Μακεδονία προβλέπονται 274.668,40 ευρώ για 22 εκμεταλλεύσεις, ενώ στην Πελοπόννησο 93.166 ευρώ για 12 εκμεταλλεύσεις.

Στη Θεσσαλία θα καταβληθούν 75.180,80 ευρώ, στην Ήπειρο 42.378 ευρώ, στην Αττική 35.228,10 ευρώ και στο Νότιο Αιγαίο 2.393,60 ευρώ.

Όπως επισημαίνει το υπουργείο «συνεχίζει να στηρίζει έμπρακτα τους κτηνοτρόφους που επλήγησαν από τις ζωονόσους και συνεργάζεται στενά με τις Περιφέρειες, ώστε οι αποζημιώσεις να καταβάλλονται με τη μεγαλύτερη δυνατή ταχύτητα».

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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