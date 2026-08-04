Θεσσαλονίκη: Αναβάλλονται οι αποψινές εργασίες στο flyover

Αναβάλλονται λόγω «απρόοπτου τεχνικού κωλύματος» οι εργασίες που ήταν προγραμματισμένες για απόψε στον ανισόπεδο κόμβο Κ10 (Κωνσταντινουπολίτικα) στην περιφερειακή οδό Θεσσαλονίκης, σύμφωνα με ανακοίνωση της κοινοπραξίας του Flyover.

Ως εκ τούτου αίρεται και ο αποκλεισμός κυκλοφορίας που επρόκειτο να εφαρμοστεί από τις 23.00 απόψε έως τις 5 το πρωί της Τετάρτης. Η κοινοπραξία ζητά συγγνώμη για τυχόν αναστάτωση και ευχαριστεί τους οδηγούς για την κατανόηση.

Πάντως, στην ιστοσελίδα της κοινοπραξίας εξακολουθεί να είναι αναρτημένη η ανακοίνωση για τον αντίστοιχο αυριανό αποκλεισμό κυκλοφορίας των οχημάτων, ο οποίος προβλέπεται να ισχύσει από τις 23:00 της Τετάρτης έως τις 05:00 της Πέμπτης, στον δυτικό κλάδο κατεύθυνσης (ρεύμα προς Καβάλα/Κατερίνη) της Περιφερειακής Οδού στον ίδιο κόμβο (Κωνσταντινοπολίτικα). Τα οχήματα που κινούνται στην εν λόγω κατεύθυνση θα εκτρέπονται υποχρεωτικά στην οδό Σταγειρίτη._

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

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