NBC: Ο Τραμπ όλο και πιο απαισιόδοξος να πετύχει ειρήνη στην Ουκρανία

Ο Ντόναλντ Τραμπ γίνεται όλο και πιο απαισιόδοξος σχετικά με την προοπτική να δώσει τέλος στον πόλεμο της Ουκρανίας, ή και να δει τους ηγέτες των δύο εμπόλεμων χωρών να συναντώνται κατ' ιδίαν, σύμφωνα με δύο ανώτερους αξιωματούχους της αμερικανικής κυβέρνησης που επικαλείται το NBC.

Πάντως, ο πρόεδρος των ΗΠΑ δεν καταθέτει τα όπλα για επίλυση της διαφοράς: Συμμετείχε σε τηλεδιάσκεψη την Πέμπτη με τον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι και Ευρωπαίους ηγέτες, στην οποία τόνισε ότι «η Ευρώπη πρέπει να σταματήσει να αγοράζει ρωσικό πετρέλαιο που χρηματοδοτεί τον πόλεμο», δήλωσε αξιωματούχος του Λευκού Οίκου. Ο Τραμπ τόνισε επίσης ότι οι Ευρωπαίοι ηγέτες πρέπει να ασκήσουν οικονομική πίεση στην Κίνα για τη χρηματοδότηση της ρωσικής πολεμικής προσπάθειας, πρόσθεσε ο αξιωματούχος.

Ωστόσο, η πιο απαισιόδοξη άποψη του Τραμπ για την επίτευξη ειρηνευτικής συμφωνίας υπογραμμίζει την απόσταση που έχει διανύσει από την προεκλογική εκστρατεία του 2024, όταν πρόβλεψε με θράσος ότι θα τερμάτιζε τον πόλεμο εντός 24 ωρών από την ανάληψη των καθηκόντων του. (Αργότερα δήλωσε ότι μιλούσε «μεταφορικά»). Έκτοτε, ο Τραμπ έχει αναγνωρίσει ότι ο πόλεμος αποδείχθηκε πιο επίμονο πρόβλημα από ό,τι ανέμενε.

Οι καταιγιστικές προσπάθειες ειρήνευσης τον περασμένο μήνα φαίνεται να έχουν βαλτώσει. Εν μέσω προσδοκιών για μια αόριστη πρόοδο, ο Τραμπ πέταξε στο Άνκορατζ της Αλάσκας στις 15 Αυγούστου για μια σύνοδο κορυφής με τον Ρώσο πρόεδρο Βλαντίμιρ Πούτιν. Προσγειώθηκε στην Αλάσκα ελπίζοντας σε μια εκεχειρία και έφυγε ώρες αργότερα χωρίς αποτέλεσμα.

Τρεις ημέρες αργότερα, ο Τραμπ συγκάλεσε συνάντηση στον Λευκό Οίκο με τον Ζελένσκι και τους Ευρωπαίους ηγέτες. Στη συνέχεια, ανακοίνωσε ότι ο Πούτιν και ο Ζελένσκι θα συναντηθούν για πρώτη φορά από την έναρξη του πολέμου τον Φεβρουάριο του 2022, δημιουργώντας ελπίδες ότι μια προσέγγιση μπορεί να είναι ορατή.

Αυτή η συνάντηση δεν έχει ακόμη πραγματοποιηθεί και δεν υπάρχουν σημάδια ότι θα συμβεί. Κατά τη διάρκεια επίσκεψης στην Κίνα αυτή την εβδομάδα, ο Πούτιν διεμήνυσε ότι θα τερματίσει τον πόλεμο με τη βία εάν η Ουκρανία δεν συμφωνήσει με τα αιτήματά του. Ξεκαθάρισε δε, ότι θα συναντηθεί με τον Ζελένσκι μόνο στη Μόσχα.

Ο Ζελένσκι είναι πρόθυμος να συναντηθεί με τον Πούτιν σε ορισμένες χώρες του Περσικού Κόλπου, την Ελβετία, την Αυστρία, την Τουρκία και αλλού - αλλά όχι στο έδαφος του Πούτιν, τόνισε ένας Ουκρανός σύμβουλος.

«Βλέπουμε ασταμάτητα εμπόδια στην ειρήνη από την πλευρά της Ρωσίας και ψεύτικα επιχειρήματα από τη Ρωσία σχετικά με το γιατί δεν μπορεί να υπάρξει συνάντηση μεταξύ Πούτιν και Ζελένσκι στην ίδια αίθουσα», δήλωσε σε συνέντευξή του ο Σεργκέι Λεστσένκο, σύμβουλος του αρχηγού του προσωπικού του Ζελένσκι, Αντρίι Γερμάκ.

Ερωτηθείς αν έχει κάποιο μήνυμα για τον Πούτιν, ο Τραμπ δήλωσε σε δημοσιογράφους στον Λευκό Οίκο αυτή την εβδομάδα: «Δεν έχω κανένα μήνυμα προς τον πρόεδρο Πούτιν. Ξέρει πού βρίσκομαι και θα πάρει μια απόφαση με τον έναν ή τον άλλον τρόπο. Όποια και αν είναι η απόφασή του, είτε θα είμαστε χαρούμενοι είτε δυσαρεστημένοι. Και αν είμαστε δυσαρεστημένοι, θα δείτε πράγματα να συμβαίνουν».

Καθώς οι ειρηνευτικές συνομιλίες τελματώνουν, τα θύματα συνεχίζουν να αυξάνονται. Μόλις την περασμένη εβδομάδα, η Ρωσία εξαπέλυσε μια μαζική επίθεση στο Κίεβο, την πρωτεύουσα της Ουκρανίας, που σκότωσε τουλάχιστον 15 ανθρώπους, συμπεριλαμβανομένων τεσσάρων παιδιών. Από τότε που η Ρωσία έστειλε τανκς στην Ουκρανία τον Φεβρουάριο του 2022, τα θύματα και από τις δύο πλευρές έχουν φτάσει περίπου το 1,5 εκατομμύριο.

Μια ευρωπαϊκή πηγή, μιλώντας υπό τον όρο της ανωνυμίας, εξέφρασε την Πέμπτη την απογοήτευσή της που η κυβέρνηση Τραμπ δεν έχει επιβάλει ουσιαστικές νέες κυρώσεις στη Ρωσία ως κίνητρο για τον τερματισμό του πολέμου.

Ο Λεστσένκο δήλωσε από πλευράς του: «Η πίεση στον Πούτιν πρέπει να είναι πραγματικά σκληρή, ώστε να μην μπορεί να συνεχίσει την πολεμική του μηχανή».

Μια επιπλοκή μπορεί να είναι η σχέση του Τραμπ με τον Πούτιν. Έχει πει στους συμβούλους του ότι είναι αποφασισμένος να μην την καταστρέψει, ανέφεραν δύο άτομα με γνώση των σχολίων του. Από την πρώτη του θητεία, ο Τραμπ έχει δηλώσει ότι είναι προς το συμφέρον της Αμερικής να έχει «πολιτισμένες σχέσεις» με τον Ρώσο ομόλογό του, ο οποίος έχει στην κατοχή του ένα πυρηνικό οπλοστάσιο.

Ένα πιθανό πλεονέκτημα στη διατήρηση μιας σχέσης με τον Πούτιν είναι ότι ο Τραμπ μπορεί να τοποθετηθεί ως μεσολαβητής που μπορούν να εμπιστευτούν και οι δύο πλευρές, δήλωσε ένας Δυτικός αξιωματούχος σε μια συνέντευξη. Απολαμβάνει επιρροή τόσο στον Πούτιν όσο και στον Ζελένσκι, η χώρα του οποίου εξαρτάται από τα όπλα και τα χρήματα των ΗΠΑ για την επιβίωσή της.



Σε αυτό το πνεύμα, ο Τραμπ ακούστηκε τον περασμένο μήνα σε ένα ανοιχτό μικρόφωνο να λέει στον Γάλλο πρόεδρο Εμανουέλ Μακρόν ότι ο Πούτιν θέλει να κάνει μια συμφωνία «για μένα... όσο τρελό κι αν ακούγεται».

Ενώ οι κυρώσεις είναι ένα εργαλείο που μπορεί να αποσπάσει παραχωρήσεις από τον Πούτιν, έχουν ένα μειονέκτημα, καθώς κάθε κλιμάκωση θέτει σε κίνδυνο τον ρόλο του Τραμπ ως ουδέτερου μεσολαβητή, είπε ο αξιωματούχος. Η πρόκληση, πρόσθεσε ο αξιωματούχος, είναι να επιβληθούν κυρώσεις στον σωστό χρόνο και να «μειωθούν» όταν σημειωθεί πρόοδος.

Ένας άλλος φόβος είναι ότι οι κυρώσεις μπορούν να έχουν απροσδόκητες επιπτώσεις. Ένας αξιωματούχος της κυβέρνησης έδειξε την Ινδία ως προειδοποιητικό παράδειγμα. Όταν οι Ηνωμένες Πολιτείες διπλασίασαν τον δασμολογικό τους συντελεστή στην Ινδία ως τιμωρία για την αγορά ρωσικού πετρελαίου, οι αμερικανικές σχέσεις με την Ινδία επιδεινώθηκαν. Αυτή την εβδομάδα, ο Ινδός πρωθυπουργός Ναρέντρα Μόντι εμφανίστηκε στην Κίνα για τη σύνοδο κορυφής που διοργάνωσε ο Κινέζος ηγέτης Σι Τζινπίνγκ.

Οι Ηνωμένες Πολιτείες θεωρούν εδώ και καιρό την Ινδία ως ζωτικό δημοκρατικό εταίρο στην αντιμετώπιση της κινεζικής και ρωσικής επιρροής σε όλο τον κόσμο.

Ωστόσο, στην Κίνα, ο Μόντι εθεάθη να κρατάει τα χέρια με τον Πούτιν και να μιλάει θερμά στον Σι. Τα πλάνα του Μόντι να αναθερμαίνει τις σχέσεις του με τη Ρωσία και την Κίνα, σχολίασε ο κυβερνητικός αξιωματούχος, «δεν ήταν καλά».

Ο Μπρετ Μπρούεν, ο οποίος ήταν διευθυντής διεθνών θεμάτων του Λευκού Οίκου στην κυβέρνηση Ομπάμα, δήλωσε σε συνέντευξή του: «Περάσαμε την τελευταία δεκαετία προσπαθώντας να οικοδομήσουμε Ινδο-Ειρηνική εταιρική σχέση με στόχο τον περιορισμό της εξάπλωσης των εχθρικών ενεργειών της Κίνας. Ο Τραμπ απλώς την τίναξε με μπαζούκα».

Πηγή: skai.gr

Διαβάστε τις Ειδήσεις σήμερα και ενημερωθείτε για τα πρόσφατα νέα.

Ακολουθήστε το Skai.gr στο Google News και μάθετε πρώτοι όλες τις ειδήσεις.