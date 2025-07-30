Η Ταϊλάνδη κατηγορεί την Καμπότζη για «κατάφωρη παραβίαση» της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός

Η Ταϊλάνδη κατηγόρησε σήμερα την Καμπότζη πως προχώρησε σε «κατάφωρη παραβίαση» της κατάπαυσης του πυρός των δυο χωρών που τέθηκε σε ισχύ τη Δευτέρα, έπειτα από πολυήμερες αιματηρές συγκρούσεις, ανακοινώνοντας πως καμποτζιανοί στρατιωτικοί εξαπέλυσαν νυχτερινή επίθεση.

Η Μπανγκόκ κι η Πνομ Πεν συμφώνησαν να παύσουν πυρ, κάτι που τέθηκε σε εφαρμογή τα μεσάνυχτα της Δευτέρας προς Τρίτη (τοπική ώρα· στις 20:00 της Δευτέρας ώρα Ελλάδας), έπειτα από πέντε ημέρες ανταλλαγών πυρών στα σύνορά τους, μήκους 800 χιλιομέτρων, με φόντο τη διένεξή τους για την κυριαρχία σε εδάφη.

Ωστόσο το ταϊλανδικό υπουργείο Εξωτερικών ανακοίνωσε πως στρατιώτες της χώρας στην επαρχία Σισακές (ανατολικά) δέχτηκαν επίθεση από «καμποτζιανές δυνάμεις», εφοδιασμένες με όπλα «μικρού διαμετρήματος» και χειροβομβίδες.

Πρόκειται «για κατάφωρη παραβίαση της συμφωνίας κατάπαυσης του πυρός», στηλίτευσε η ταϊλανδική διπλωματία στην ανακοίνωσή της.

Εκπρόσωπος της κυβέρνησης στην Μπανγκόκ έκανε και αυτός λόγο σε χωριστή ανακοίνωση για νυχτερινές εχθροπραξίες διαβεβαιώνοντας πως «η ταϊλανδική πλευρά διατηρεί τον έλεγχο της κατάστασης» και ότι κατά μήκος των συνόρων η κατάσταση ήταν γενικά «ομαλή» περί τις 08:00 (04:00 ώρα Ελλάδας).

Ήδη προχθές Τρίτη ο στρατός της Ταϊλάνδης κατηγόρησε αυτόν της Καμπότζης πως παραβίασε τη συμφωνία κατάπαυσης του πυρός ξεκινώντας εχθροπραξίες σε διάφορες τοποθεσίες, κάτι που διέψευσε η Πνομ Πεν.

Η εδαφική διένεξη ανάμεσα στα δυο βασίλεια της νοτιοανατολικής Ασίας ανάγεται στη χάραξη των συνόρων τους κατά τη διάρκεια της γαλλικής αποικιακής κατοχής της πάλαι ποτέ Ινδοκίνας.

Μαίνονταν μάχες από την περασμένη Πέμπτη ως τη Δευτέρα, έντασης σπάνιας τις τελευταίες δεκαετίες, σε διάφορα μέτωπα, που συχνά απείχαν εκατοντάδες χιλιόμετρα. Κατά τους επίσημους απολογισμούς των δυο κρατών, άφησαν πίσω τουλάχιστον 43 νεκρούς και ανάγκασαν 330.000 πολίτες να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους και στις δυο πλευρές των συνόρων.

Ο πρωθυπουργός της Ταϊλάνδης Πλούμθαμ Γουετσαγιατσάι και ο ομόλογός του της Καμπότζης Χουν Μανέτ συμφώνησαν να κηρυχτεί κατάπαυση του πυρός κατόπιν μεσολάβησης της Μαλαισίας, με ενθάρρυνση των ΗΠΑ και της Κίνας.

Χθες, παρά τις ταϊλανδικές κατηγορίες, ανώτατοι αξιωματικοί των ενόπλων δυνάμεων των δυο κρατών συναντήθηκαν στα σύνορα, όπως προβλεπόταν στη συμφωνία.

Οι ταϊλανδικές ένοπλες δυνάμεις ανέφεραν πως ολοκλήρωσαν τα μέτρα αποκλιμάκωσης, ανάμεσά τους τη διακοπή «των ενισχύσεων ή κινήσεων στρατευμάτων» που θα μπορούσαν να προκαλέσουν «παρεξηγήσεις».

Ωστόσο το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης τόνισε πως η κατάσταση παραμένει «εύθραυστη».

Οι εχθροπραξίες στοίχισαν τη ζωή σε 30 ανθρώπους στην ταϊλανδική πλευρά, ανάμεσά τους 15 στρατιωτικούς, και σε άλλους 13 στην καμποτζιανή, ανάμεσά τους 5 μέλη των ενόπλων δυνάμεων — τουλάχιστον σύμφωνα με τους επίσημους απολογισμούς που έχουν δημοσιοποιηθεί ως σήμερα. Πάνω από 188.00 Ταϊλανδοί απομακρύνθηκαν από περιοχές υψηλού κινδύνου, πάνω από 140.000 Καμποτζιανοί ομοίως, σύμφωνα με τις κυβερνήσεις στην Μπανγκόκ και στην Πνομ Πεν.

Τα δυο βασίλεια είχαν εμπλακεί σε συγκρούσεις για τα σύνορά τους και κατά την περίοδο από το 2008 ως το 2011, γύρω από τον χώρο λατρείας Πρα Βιχάν, με απολογισμό 28 νεκρούς και δεκάδες χιλιάδες εκτοπισμένους.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

