Η Ταϊλάνδη θεωρεί ότι επαφίεται στην Καμπότζη να ανακοινώσει «πρώτη» την κατάπαυση του πυρός στα σύνορα των δύο χωρών, μετά τις συγκρούσεις που στοίχισαν τη ζωή σε τουλάχιστον 34 ανθρώπους και ανάγκασαν άλλους 800.000 να εγκαταλείψουν την περιοχή.

«Η Καμπότζη πρέπει να ανακοινώσει πρώτη την κατάπαυση του πυρός, ως επιτιθέμενη στο ταϊλανδικό έδαφος» είπε η εκπρόσωπος του υπουργείου Εξωτερικών της Ταϊλάνδης, Μαρατί Ναλίτα Αντάμο, θέτοντας άλλες δύο προϋποθέσεις για να σταματήσουν οι μάχες. «Δεύτερον, η κατάπαυση του πυρός πρέπει να εφαρμοστεί και να έχει διάρκεια. Τρίτον, η Καμπότζη πρέπει να συνεργαστεί ειλικρινά στις προσπάθειες αποναρκοθέτησης» των μεθοριακών περιοχών, είπε.

Η Καμπότζη δεν έχει απαντήσει προς το παρόν. Οι συγκρούσεις μεταξύ των δύο χωρών που διεκδικούν εδάφη κατά μήκος των κοινών συνόρων τους συνεχίζονται για δέκατη ημέρα.

Σύμφωνα με τους τελευταίους απολογισμούς των τοπικών αρχών, 17 άνθρωποι έχουν σκοτωθεί στην Ταϊλάνδη (16 στρατιώτες και ένας άμαχος) και άλλοι τόσοι στην Καμπότζη, όλοι τους άμαχοι.

Την περασμένη Παρασκευή ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ ανακοίνωσε ότι οι δύο χώρες συμφώνησαν να σταματήσουν οι μάχες μετά από ένα τηλεφώνημα εκ μέρους του, όμως η κυβέρνηση της Ταϊλάνδης τον διέψευσε. Οι συγκρούσεις συνεχίστηκαν το Σαββατοκύριακο. Ο Αμερικανός πρόεδρος είχε παρέμβει και τον Ιούλιο, όταν μέσα σε πέντε ημέρες σκοτώθηκαν 43 άνθρωποι στα σύνορα των δύο χωρών. Μια συμφωνία κατάπαυσης του πυρός υπογράφηκε στα τέλη Οκτωβρίου στη Μαλαισία, τη χώρα που ασκεί την εναλλασσόμενη προεδρία της ASEAN, όμως κράτησε μόνο λίγες εβδομάδες. Στις 22 Δεκεμβρίου θα συνεδριάσουν εκτάκτως οι υπουργοί Εξωτερικών της ASEAN για να προσπαθήσουν να βρουν μια διπλωματική διέξοδο στην κρίση.

Το υπουργείο Εξωτερικών της Ταϊλάνδης ανέφερε εξάλλου σήμερα ότι περίπου 5-6.000 Ταϊλανδοί έχουν μπλοκαριστεί στην Καμπότζη, στη μεθοριακή πόλη Πουαπέτ, καθώς από το Σάββατο απαγορεύεται η διέλευση των συνόρων. Από την πλευρά του, το υπουργείο Εσωτερικών της Καμπότζης είπε ότι αυτό ήταν αναγκαίο μέτρο ώστε να μειωθεί ο κίνδυνος να σκοτωθούν ή να τραυματιστούν πολίτες και υπενθύμισε ότι η αεροπορική σύνδεση των δύο χωρών δεν έχει διακοπεί.

Πηγή: ΑΠΕ - ΜΠΕ

