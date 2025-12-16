Ο Ντόναλντ Τραμπ θα απευθύνει, αύριο Τετάρτη, διάγγελμα στον αμερικανικό λαό, όπως γνωστοποίησε ο ίδιος την Τρίτη.

Ο Αμερικανός πρόεδρος θα μιλήσει στις 9 το βράδυ από τον Λευκό Οίκο στην Ουάσινγκτον (4 τα ξημερώματα Πέμπτης ώρα Ελλάδας).

«Αμερικανοί συμπολίτες μου: θα απευθύνω διάγγελμα προς το έθνος αύριο το βράδυ, απευθείας από τον Λευκό Οίκο, στις 21.00», έγραψε, προσθέτοντας: «Αυτή ήταν μια εξαιρετική χρονιά για τη χώρα μας και ΤΑ ΚΑΛΥΤΕΡΑ ΕΡΧΟΝΤΑΙ!».

Η εκπρόσωπος Τύπου του Λευκού Οίκου, Κάρολαϊν Λέβιτ, δήλωσε στο Fox News ότι το διάγγελμα του Τραμπ θα επικεντρωθεί στα επιτεύγματα και τα έργα της προεδρίας του. «Ο Τραμπ θα μιλήσει για το μέλλον, ίσως αποκαλύψει τις πολιτικές για το νέο έτος».

