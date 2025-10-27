Η Βασιλομήτωρ της Ταϊλάνδης, Σιρίκιτ, απεβίωσε το Σάββατο σε ηλικία 93 ετών, βυθίζοντας τη χώρα σε βαθύ πένθος.

Η Σιρίκιτ ήταν πολύ αγαπητή στους πολίτες για τη φιλανθρωπική της δράση για τη στήριξη των φτωχών της υπαίθρου, τη διατήρηση των παραδοσιακών τεχνών και την προστασία του περιβάλλοντος.

Η Βασιλομήτωρ άφησε την τελευταία της πνοή σε νοσοκομείο της Μπανγκόκ. Κατά τη διάρκεια της μεταφοράς της σορού της από το νοσοκομείο στο παλάτι για την τελετή της κηδείας, χιλιάδες μαυροντυμένοι Ταϊλανδοί κατέκλυσαν τους δρόμους για να υποβάλλουν τα σέβη τους γονατιστοί, για τελευταία φορά.

Πορτρέτα της Σιρικίτ βρίσκονται σε σπίτια, γραφεία μέχρι και δημόσιους χώρους σε όλη την Ταϊλάνδη, ενώ τα γενέθλιά της, στις 12 Αυγούστου, γιορτάζονταν ως Ημέρα της Μητέρας.

