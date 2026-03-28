Ο θρύλος του γκολφ Τάιγκερ Γουντς αφέθηκε ελεύθερος με εγγύηση μετά τη σύλληψή του με κατηγορίες για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών, έπειτα από τροχαίο ατύχημα στη Φλόριντα.

Το γραφείο του σερίφη της κομητείας Martin ανακοίνωσε ότι ο 50χρονος κατηγορείται επίσης για πρόκληση υλικών ζημιών και άρνηση υποβολής σε νόμιμο έλεγχο.

Ο Γουντς ανέτρεψε το Land Rover του αφού χτύπησε ένα φορτηγό σε νησίδα στο Jupiter Island το απόγευμα της Παρασκευής, σύμφωνα με τον σερίφη, ο οποίος διευκρίνισε ότι οι αστυνομικοί δεν υποπτεύθηκαν κατανάλωση αλκοόλ, αλλά πιθανή επίδραση άγνωστης ουσίας.

Βγαίνοντας από την πόρτα του συνοδηγού, πέρασε τεστ αλκοτέστ μετά το ατύχημα, ωστόσο αρνήθηκε να υποβληθεί σε εξέταση ούρων. Δεν υπήρξαν τραυματισμοί. Παρέμεινε υπό κράτηση για 8 ώρες — το ελάχιστο που προβλέπει η νομοθεσία της πολιτείας — πριν αφεθεί ελεύθερος με εγγύηση.

Σύμφωνα με τον σερίφη, το ατύχημα σημειώθηκε όταν ο Γουντς φέρεται να επιχείρησε να προσπεράσει ένα φορτηγό καθαρισμού με «πολύ υψηλή ταχύτητα».

Ειδικοί σε υποθέσεις οδήγησης υπό την επήρεια ουσιών έφτασαν στο σημείο και, όπως δήλωσε ο σερίφης, «ο κ. Γουντς παρουσίαζε ενδείξεις επηρεασμού».

«Υποβλήθηκε σε αρκετούς ελέγχους. Μας εξήγησε τους τραυματισμούς και τις επεμβάσεις που έχει υποστεί και το λάβαμε υπόψη, αλλά έγιναν και πιο ενδελεχείς έλεγχοι επί τόπου», πρόσθεσε. Τόνισε επίσης ότι ο Γουντς ήταν «συνεργάσιμος, αλλά προσπαθούσε να μην αυτοενοχοποιηθεί».

«Έχει δικαίωμα να αρνηθεί την εξέταση», είπε, προσθέτοντας ότι, αν και θα κατηγορηθεί για την άρνηση, «δεν θα υπάρξει ποτέ οριστικό συμπέρασμα για το τι τον επηρέαζε τη στιγμή του ατυχήματος».

Ο πρόεδρος των ΗΠΑ Ντόναλντ Τραμπ (Donald Trump) δήλωσε: «Λυπάμαι πολύ. Αντιμετωπίζει κάποιες δυσκολίες. Υπήρξε ένα ατύχημα. Αυτό γνωρίζω μόνο. Είναι πολύ στενός μου φίλος. Ένας καταπληκτικός άνθρωπος».

Οι κατηγορίες που αντιμετωπίζει είναι πλημμελήματα και όχι κακουργήματα.

Περισσότερα προβλήματα για τον Γουντς

Ο Γουντς έχει περιορίσει σημαντικά τη συμμετοχή του σε αγώνες μετά το σοβαρό τροχαίο του 2021, από το οποίο επέζησε με εκτεταμένους τραυματισμούς.

Το 2009 είχε εμπλακεί σε ένα ακόμη παράξενο ατύχημα έξω από το σπίτι του, όταν προσέκρουσε σε πυροσβεστικό κρουνό, δέντρο και θάμνους. Το περιστατικό πυροδότησε αποκαλύψεις για εξωσυζυγικές σχέσεις, οδηγώντας στο τέλος του γάμου του και στην απώλεια σημαντικών χορηγιών.

Το 2017, αστυνομικοί τον βρήκαν σε ημιλιπόθυμη κατάσταση στο τιμόνι σταθμευμένου αυτοκινήτου κοντά στο σπίτι του στη Φλόριντα. Τοξικολογικές εξετάσεις έδειξαν την παρουσία νόμιμων φαρμάκων αλλά και κάνναβης. Τελικά καταδικάστηκε σε ένα έτος επιτήρησης αφού παραδέχθηκε επικίνδυνη οδήγηση.

Πηγή: skai.gr

